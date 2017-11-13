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11:01 (мск), источник: Newslab.ru

Со станции Красноярской магистрали отправили 6,4 млн тонн грузов

Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре 2017 года промышленные предприятия Красноярского края и Хакасии отправили со станций Красноярской магистрали более 6,4 млн тонн различных грузов. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Красноярской железной дорогой погружено:

угля — 3,8 млн тонн (+6,2% к аналогичному периоду 2016 года); цветной руды — 513 тыс. тонн (+5,8%); лесных грузов — 283,2 тыс. тонн (+6,2%); цветных металлов — 141,4 тыс. тонн (+6,8%); строительных грузов — 121,4 тыс. тонн (+12,9%); нефти — 1 млн тонн (-1,1%); промсырья — 59,6 тыс. тонн (-12,3%); железной руды — 44,7 тыс. тонн (-47,4%); цемента — 38,4 тыс. тонн (-36,5%).

Всего за 10 месяцев 2017 года погрузка на КрасЖД достигла 64,2 млн тонн грузов. Это на 6,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Грузооборот за январь-октябрь 2017 года увеличился на 4,9% и составил 102,8 млрд тонно-километров.

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