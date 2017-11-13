Со станции Красноярской магистрали отправили 6,4 млн тонн грузов

В октябре 2017 года промышленные предприятия Красноярского края и Хакасии отправили со станций Красноярской магистрали более 6,4 млн тонн различных грузов. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе КрасЖД.