Фермеров Хабаровского края научили объединяться в кооперативы

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае аграрии прошли двухдневные обучающие курсы в правительстве. Фермерам рассказали о преимуществах объединения в сельхозкооперативы, а также о новых технологиях, которые можно применять в производстве.

Обучение состоялось в региональном министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Эксперты поговорили с участниками на темы «Сельскохозяйственная кооперация» и «Инновационные технологии и организация производства в АПК». Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, на курсы пришли больше 50 человек, в том числе представители органов местного самоуправления и профильного министерства, а также руководители и специалисты сельхозпредприятий и потребительских кооперативов.

«Это сотрудничество позволит создать благоприятные условия для развития аграрного сектора экономики региона, а знания, полученные участниками обучения, будут способствовать росту числа сельхозкооперативов. Мы и в дальнейшем будем проводить обучение представителей сельскохозяйственной отрасли Хабаровского края, в том числе дистанционно. Темы обучающих программ будут выбираться в соответствии с потребностями, сформированными в вашем регионе», — отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и организации агробизнеса Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Ирина Хлусова.

Участники подняли вопросы заготовки, приготовления и хранения кормов, поговорили о содержании животных, роботизированном доении, животноводстве и земледелии, применении посевных комплексов и оборудования для защиты растений. Кроме того, они обсудили энергетическое обеспечение территорий и применение альтернативных источников энергии в агропромышленном комплексе, а также развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе грантовой поддержки.