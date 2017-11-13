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10:03 (мск), источник: Om1.ru

В Минприроды РФ высоко оценили новый экопроект Омского нефтезавода

Вице-премьер РФ, глава Минприроды и руководитель Росприроднадзора осмотрели аналогичные сооружения на Московском НПЗ.

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин, глава Минприроды РФ Сергей Донской и руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, участвовавшие в телемосте по запуску строительства комплекса «Биосфера» на Омском нефтезаводе, осмотрели аналогичные действующие очистные сооружения на Московском НПЗ «Газпром нефти».

Как отмечают в Росприроднадзоре РФ, проект «Биосфера», включенный в программу мероприятий Года экологии в России, позволит довести эффективность очистки сточных вод до 99,9%. За счет использования современных технологий «Биосфера» обеспечивает замкнутый цикл водопотребления и существенно снижает забор речной воды.

Сергей Донской, глава Минприроды РФ:

— Система «Биосфера» обеспечит высокие экологические параметры работы комплекса, она соответствует уровню наилучших доступных технологий.

По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, биологические очистные сооружения — это инновационный комплекс, созданный по российским технологиям. Его эффективность соответствует лучшим мировым показателям и превосходит российские нормативные требования.

Александр Дюков:

— Это самые крупные инвестиции «Газпром нефти» в экологическую модернизацию. В течение трех лет компания завершит комплексную программу модернизации, выведя свои НПЗ в мировые лидеры по экологическим показателям.

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