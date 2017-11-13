В Минприроды РФ высоко оценили новый экопроект Омского нефтезавода

Как отмечают в Росприроднадзоре РФ, проект «Биосфера», включенный в программу мероприятий Года экологии в России, позволит довести эффективность очистки сточных вод до 99,9%. За счет использования современных технологий «Биосфера» обеспечивает замкнутый цикл водопотребления и существенно снижает забор речной воды.
Сергей Донской, глава Минприроды РФ:
— Система «Биосфера» обеспечит высокие экологические параметры работы комплекса, она соответствует уровню наилучших доступных технологий.
По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, биологические очистные сооружения — это инновационный комплекс, созданный по российским технологиям. Его эффективность соответствует лучшим мировым показателям и превосходит российские нормативные требования.
Александр Дюков:
— Это самые крупные инвестиции «Газпром нефти» в экологическую модернизацию. В течение трех лет компания завершит комплексную программу модернизации, выведя свои НПЗ в мировые лидеры по экологическим показателям.