На покупку электробуса для Ростова выделено 37,1 млн рублей
На закупку для
На закупку для
Низкопольный электробус будет оснащен кондиционером, а также оборудованием для перевозки
Энергоёмкость батарей закупаемой техники должна быть не менее 80 кВт*ч, а заявленное количество циклов
Победитель торгов станет известен 4 декабря, поставка будет осуществлена в течение 5 дней с момента заключения контракта.
Напомним, что администрация Ростова планирует эксплуатировать электробус в экспериментальном режиме на маршруте от вокзала до площади Карла Маркса.
«Одна из идей — сделать его не для обычной перевозки, а с элементами экскурсионного автобуса, чтобы жители и гости могли проехать по центральным улицам и узнать
Впервые решение о закупке электробусов было озвучено в мае в ходе поездки губернатора Василия Голубева в Минск, где ростовской делегации продемонстрировали преимущества этой техники. Тем не менее, по данным ресурса «Ростовский Городской Транспорт», победителем торгов может стать российский производитель «Камаз».