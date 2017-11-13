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10:19 (мск), источник: Деловое сообщество

На покупку электробуса для Ростова выделено 37,1 млн рублей

На закупку для Ростова-на-Дону городского автобуса с электродвигателем выделено 37,1 млн рублей из средств муниципального и областного бюджетов. Это следует из материалов, которые были опубликованы МКУ «Дисоти» на портале госзакупок.

Низкопольный электробус будет оснащен кондиционером, а также оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников. В нем одновременно смогут находиться 85 пассажиров, причем 33 из них — сидя.

Энергоёмкость батарей закупаемой техники должна быть не менее 80 кВт*ч, а заявленное количество циклов зарядки-разрядки до необходимости замены батарей — Не менее 20000 циклов. Время зарядки бортовым зарядным устройством от трехфазной сети 380 В не должно превышать 5 часов.

Победитель торгов станет известен 4 декабря, поставка будет осуществлена в течение 5 дней с момента заключения контракта.

Напомним, что администрация Ростова планирует эксплуатировать электробус в экспериментальном режиме на маршруте от вокзала до площади Карла Маркса.

«Одна из идей — сделать его не для обычной перевозки, а с элементами экскурсионного автобуса, чтобы жители и гости могли проехать по центральным улицам и узнать что-то об истории Ростова», — сказал ранее рассказал заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев. По его словам, средства на закупку появились благодаря экономии выделенных на обновление автобусного парка средств.

Впервые решение о закупке электробусов было озвучено в мае в ходе поездки губернатора Василия Голубева в Минск, где ростовской делегации продемонстрировали преимущества этой техники. Тем не менее, по данным ресурса «Ростовский Городской Транспорт», победителем торгов может стать российский производитель «Камаз».

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