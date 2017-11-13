Мусоросжигательный завод могут построить около объектов «Казаньоргсинтеза»

Пока место размещения завода окончательно не определено. Специалисты продолжают проводить оценку воздействия завода на окружающую среду на нескольких участках.

«При окончательном выборе земельного участка учитываются такие параметры, как удаленность объекта от центров образования ТКО, ширина санитарно-защитных разрывов до объектов социальной инфраструктуры, экологическая обстановка в районе размещения мусоросжигательного завода, условия подключения к системам инженерной инфраструктуры», — отметили в пресс-службе минстроя РТ.