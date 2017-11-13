Мусоросжигательный завод могут построить около объектов «Казаньоргсинтеза»
Мусоросжигательный завод предлагают построить в Зеленодольском районе вблизи производственных объектов «Казаньоргсинтеза», об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщили в
Мусоросжигательный завод предлагают построить в Зеленодольском районе вблизи производственных объектов «Казаньоргсинтеза», об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщили в
Пока место размещения завода окончательно не определено. Специалисты продолжают проводить оценку воздействия завода на окружающую среду на нескольких участках.
«При окончательном выборе земельного участка учитываются такие параметры, как удаленность объекта от центров образования ТКО, ширина
Отметим, что специалисты начали разработку предварительного инжиниринга завода.