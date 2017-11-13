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09:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Курс биткойна упал почти на 30%

Курс биткойна резко снизился после достижения исторического максимума 8 ноября, сообщает Bloomberg. За выходные курс упал на 10%, общее падение менее чем за неделю составило 29%. В понедельник утром курс биткойна составил $5605, тогда как 8 ноября криптовалюта стоила $7882.

ЦБ: $ 59.2808   +0.03 € 68.9791   +0.19
Источник: AP 2017

Bloomberg объясняют происходящее переключением инвесторов на альтернативную криптовалюту, которая отделилась от биткойна в августе — биткойн-кэш. Биткойн-кэш подорожал с пятницы на 40%, в воскресенье его цена составляла $2426. Однако на торгах в Гонконге утром в понедельник курс криптовалюты упал до $1379.

По оценке сайта CoinMarketCap, рыночная капитализация биткойна выросла на прошлой неделе до $124 млрд, а капитализация всего рынка криптовалют впервые перешла отметку в $200 млрд, составив $202 млрд. Последнее исследование венчурной компании Blockchain Capital показало, что молодые американцы в возрасте 18−34 лет позитивно оценивают возможность личных инвестиций в биткойн. Более того, они охотнее инвестировали бы свои средства в криптовалюту, нежели в ценные бумаги, золото и даже недвижимость.

Справка
Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
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