Курс биткойна упал почти на 30%

Bloomberg объясняют происходящее переключением инвесторов на альтернативную криптовалюту, которая отделилась от биткойна в августе — биткойн-кэш. Биткойн-кэш подорожал с пятницы на 40%, в воскресенье его цена составляла $2426. Однако на торгах в Гонконге утром в понедельник курс криптовалюты упал до $1379.

По оценке сайта CoinMarketCap, рыночная капитализация биткойна выросла на прошлой неделе до $124 млрд, а капитализация всего рынка криптовалют впервые перешла отметку в $200 млрд, составив $202 млрд. Последнее исследование венчурной компании Blockchain Capital показало, что молодые американцы в возрасте 18−34 лет позитивно оценивают возможность личных инвестиций в биткойн. Более того, они охотнее инвестировали бы свои средства в криптовалюту, нежели в ценные бумаги, золото и даже недвижимость.