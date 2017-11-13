К ликвидации последствий вспышки АЧС на Урале подключилось федеральное ведомство
Специалисты центра охраны здоровья животных из Владимира побывали в эпизоотическом очаге и встретились с коллегами из Россельхознадзора.
Специалисты центра охраны здоровья животных из Владимира побывали в эпизоотическом очаге и встретились с коллегами из Россельхознадзора.
К ликвидации последствий вспышки африканской чумы свиней в Челябинской области подключились специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ», Владимир) — они оказали консультативную помощь и проконтролировали ход мероприятий, способствующих ликвидации вспышки особо опасной болезни свиней, передает корреспондент Агентства новостей Доступ со ссылкой на
Напомним, ранее специалисты этого центра провели анализ биоматериала от павших под Чебаркулем свиней и выявили вирус АЧС.
В ходе работы на Южном Урале заместитель директора ВНИИЗЖ по
Напомним, сообщение о вспышке АЧС в одном из личных подсобных хозяйств поселка Тимирязевский (Чебаркульский район) появилось 3 ноября. На месте немедленно были выставлены санитарные посты, в течение трех дней комиссия изъяла более 300 животных в зоне карантина для уничтожения. В декабре хозяева получат компенсацию из областного бюджета.
Добавим, Челябинская область стала четвертым регионом за пределами
Обо всех случаях заболевания, падежа свиней, обнаружения трупов свиней и диких кабанов в лесных массивах, на свалках или других местах, необходимо сообщать по телефонам «горячей линии» управления ветеринарии Челябинской области