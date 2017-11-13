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09:53 (мск), источник: dostup1.ru

К ликвидации последствий вспышки АЧС на Урале подключилось федеральное ведомство

Специалисты центра охраны здоровья животных из Владимира побывали в эпизоотическом очаге и встретились с коллегами из Россельхознадзора.

К ликвидации последствий вспышки африканской чумы свиней в Челябинской области подключились специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ», Владимир) — они оказали консультативную помощь и проконтролировали ход мероприятий, способствующих ликвидации вспышки особо опасной болезни свиней, передает корреспондент Агентства новостей Доступ со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

Напомним, ранее специалисты этого центра провели анализ биоматериала от павших под Чебаркулем свиней и выявили вирус АЧС.

В ходе работы на Южном Урале заместитель директора ВНИИЗЖ по научно-исследовательской работе и развитию, кандидат ветеринарных наук Артем Метлин и специалист Андрей Першин побывали эпизоотическом очаге, а также в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области, ФГБУ «ЧМВЛ» и управлении ветеринарии Минсельхоза.

Напомним, сообщение о вспышке АЧС в одном из личных подсобных хозяйств поселка Тимирязевский (Чебаркульский район) появилось 3 ноября. На месте немедленно были выставлены санитарные посты, в течение трех дней комиссия изъяла более 300 животных в зоне карантина для уничтожения. В декабре хозяева получат компенсацию из областного бюджета.

Добавим, Челябинская область стала четвертым регионом за пределами центрально-европейской неблагополучной по АЧС зоны РФ в 2017 году, что, по словам специалистов, подтверждает трансграничный характер данного заболевания.

Обо всех случаях заболевания, падежа свиней, обнаружения трупов свиней и диких кабанов в лесных массивах, на свалках или других местах, необходимо сообщать по телефонам «горячей линии» управления ветеринарии Челябинской области 8 (351) 239−61−21, 239−61−24 или в ближайшее районное или городское учреждение государственной ветеринарной службы.

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