Нижегородская область вошла в число регионов с наименьшей безработицей

Источник: AP 2017

Нижегородская область вошла в число регионов с наименьшим уровнем безработицы. Об этом сообщает Минтруд РФ.

Как сообщалось ранее, в регионе зарегистрированы как безработные 7,8 тысяч человек. Общая численность безработных граждан в стране, зарегистрированных в органах службы занятости, за год сократилась более чем на 100 тысяч человек.

«По состоянию на 1 октября 2017 года наименьший уровень безработицы зафиксирован в Севастополе — 0,2%. За ним следуют Санкт-Петербург (0,3%), Москва (0,4%), Крым (0,4%), Ленинградская, Липецкая и Нижегородская области (по 0,4%), Ханты-Мансийский округ (также 0,4%)», — указано в материалах ведомства.