Нижегородская область вошла в число регионов с наименьшей безработицей
66% вакансий приходится на рабочие профессии.
66% вакансий приходится на рабочие профессии.
Нижегородская область вошла в число регионов с наименьшим уровнем безработицы. Об этом сообщает Минтруд РФ.
Как сообщалось ранее, в регионе зарегистрированы как безработные 7,8 тысяч человек. Общая численность безработных граждан в стране, зарегистрированных в органах службы занятости, за год сократилась более чем на 100 тысяч человек.
«По состоянию на 1 октября 2017 года наименьший уровень безработицы зафиксирован в Севастополе — 0,2%. За ним следуют
Отметим, что наибольшая безработица зафиксирована в Ингушетии (10,3%), Чечне (9,2%) и Туве (3,3%).