В Камышлове газ пришел в новый микрорайон

Для газификации нового микрорайона в Камышлове построено 1 235 метров газовых сетей низкого давления. Инвестиции АО «ГАЗЭКС» в реализацию проекта составили 7,1 миллиона рублей. Проектирование и строительство сетей реализовано по коллективному обращению граждан, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе холдинга.

Приход газа в переулок Строителей житель Камышлова Олег Безродных назвал настоящим подарком судьбы. Договор с АО «ГАЗЭКС» о техприсоединении своего жилья к газораспределительной сети был подписан год назад, и теперь его мечта сбылась. Первый абонент уже прошел инструктаж по правилам безопасного использования газа и включил газовый котел. Если ранее на энергоносители для отопления его дома уходило около 15 тысяч рублей в месяц, то сейчас расходы снизились в три раза.

Как рассказал заместитель начальника Камышловского участка АО «ГАЗЭКС» Денис Турыгин, в целом возможность технологического присоединения к новой газовой сети обеспечена для порядка 400−500 человек. В дальнейшем к сетям возможно подключить дома по соседним улицам Семёнова, Чкалова, Павлика Морозова и Гоголя. Уже проложена сеть по улице Новой. «Варианты закольцовок могут быть разные, главное — чтобы была инициатива со стороны потребителей и возможность перспективных застроек», — отметил Д. Турыгин.

Желающих заключить договор на техприсоединение своего дома к газовым сетям приглашают в офис Камышловского участка АО «ГАЗЭКС» по адресу: улица Северная, 72.