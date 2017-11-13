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10:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Камышлове газ пришел в новый микрорайон

На голубое топливо переходят в переулке Строителей.

Для газификации нового микрорайона в Камышлове построено 1 235 метров газовых сетей низкого давления. Инвестиции АО «ГАЗЭКС» в реализацию проекта составили 7,1 миллиона рублей. Проектирование и строительство сетей реализовано по коллективному обращению граждан, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе холдинга.

Приход газа в переулок Строителей житель Камышлова Олег Безродных назвал настоящим подарком судьбы. Договор с АО «ГАЗЭКС» о техприсоединении своего жилья к газораспределительной сети был подписан год назад, и теперь его мечта сбылась. Первый абонент уже прошел инструктаж по правилам безопасного использования газа и включил газовый котел. Если ранее на энергоносители для отопления его дома уходило около 15 тысяч рублей в месяц, то сейчас расходы снизились в три раза.

Как рассказал заместитель начальника Камышловского участка АО «ГАЗЭКС» Денис Турыгин, в целом возможность технологического присоединения к новой газовой сети обеспечена для порядка 400−500 человек. В дальнейшем к сетям возможно подключить дома по соседним улицам Семёнова, Чкалова, Павлика Морозова и Гоголя. Уже проложена сеть по улице Новой. «Варианты закольцовок могут быть разные, главное — чтобы была инициатива со стороны потребителей и возможность перспективных застроек», — отметил Д. Турыгин.

Желающих заключить договор на техприсоединение своего дома к газовым сетям приглашают в офис Камышловского участка АО «ГАЗЭКС» по адресу: улица Северная, 72.

Всего за 2017 год в городе построено 2 километра газовых сетей.

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