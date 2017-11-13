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11:06 (мск), источник: РИАЦ

Движение по мосту через Ахтубу будет запущено 20 декабря

Движение по временной схеме на мосту через Ахтубу будет запущено 20 декабря. О том, что поставленная ранее губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым задача будет выполнена, главе региона доложили 13 ноября в ходе рабочей поездки на объект.

Источник: РИАЦ

В первую очередь, на объекте глава региона поинтересовался у представителей подрядной организации своевременностью финансирования. Проблемы в этом вопросе, имевшиеся ранее, решены. Оплата работ производится вовремя.

— Необходимо выдержать установленные сроки выполнения работ, — подчеркнул Андрей Бочаров. — То, что движение по мосту будет запущено до конца года, сомнений не вызывает. Готовность первой очереди пускового комплекса моста оценивается как высокая. Объект — сложный, здесь имеется большое количество инженерных сооружений. Кроме того, он находится в природоохранной зоне. После этого будет принято решение о сроках сдачи объекта в эксплуатацию: будет ли это в 2018 или в 2019 году. Ситуация по мостовому комплексу на 2014 год была критической. Проблему удалось решить — сегодня строительство ведётся планомерно, для полного завершения комплекса требуется ещё 2 миллиарда рублей.

Губернатор отметил, что развитие дорожной сети Волгоградской области продолжится. В том числе продолжится модернизация трассы на Среднюю Ахтубу.

Мост через Ахтубу и автотрасса «Краснослободск — Средняя Ахтуба» являются второй и третьей пусковой очередью единого дорожно-транспортного комплекса — мостового перехода через Волгу. Этот транспортный коридор обеспечит транзит потоков с запада на восток. Запуск объекта в работу позволит вывести трафик за пределы населённых пунктов, что улучшит условия проживания жителей, увеличить объем грузоперевозок. Дорога станет альтернативой плотине Волжской ГЭС, а также позволит разгрузить продольные магистрали в Волгограде, убрав с них транспорт, движущийся со стороны Волжского и Республики Казахстан на Третью продольную магистраль, обеспечить выход на федеральные трассы московского, ростовского и сызранского направлений.

Как рассказал и.о. руководителя подрядной организации филиала АО «Волгамост» — «Мостоотряд-57» Александр Сусликов, общая протяжённость первой очереди второго пускового комплекса нового мостового комплекса — 6,5 километра, из них 2,2 километра составляют искусственные сооружения.

— Сегодня уже началась подготовка к нанесению на мосту дорожной разметки. Сооружение позволит разгрузить трафик автомобильного движения на город Волжский, — пояснил он.

Напомним, что контракт на строительство мостового комплекса был заключен еще в 2009 году. Согласно документу, завершить мост должны были в 2011-м, однако из-за недостатка бюджетного финансирования сроки неоднократно переносились. Ситуацию удалось изменить в 2014 году — за три года, благодаря поддержке федерального центра, на строительство мостового перехода было направлено более 4,5 миллиарда рублей. Это позволило довести его общую готовность к 2017 году до 79%. На данный момент все проблемы с финансированием объекта решены, полностью объект будет сдан в 2018 году.

Отметим, что участие в госпрограммах и получение дополнительных средств — результат системного наведения порядка, которое обозначил в качестве приоритетного направления в своей работе губернатор и которое позволило вернуть доверие со стороны федерального центра. В соответствие с долгосрочной стратегией развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым, созданию и реконструкции крупных инфраструктурных объектов, опорных дорожных сетей и транспортных узлов в регионе отводится особая роль.

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