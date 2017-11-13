В Калининградской области Россельхознадзор задержал партию рыбного фарша из Индии
В Калининградской области в ПКВП «Порт Балтийск» Россельхознадзор выявил нарушение ветеринарных требований при ввозе из Индии 2,8 тонны рыбного фарша сурими.
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В Калининградской области в ПКВП «Порт Балтийск» Россельхознадзор выявил нарушение ветеринарных требований при ввозе из Индии 2,8 тонны рыбного фарша сурими.
Установлено несоответствие номера пломбы, указанного в ветеринарном сертификате, фактическому номеру пломбы на контейнере, прокомментировали собкору сетевой газеты «Янтарный Край — Online Калининград» в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.
Выпуск груза приостановлен.