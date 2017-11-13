В Калининградской области Россельхознадзор задержал партию рыбного фарша из Индии

В Калининградской области Россельхознадзор задержал партию рыбного фарша из Индии

В Калининградской области в ПКВП «Порт Балтийск» Россельхознадзор выявил нарушение ветеринарных требований при ввозе из Индии 2,8 тонны рыбного фарша сурими.