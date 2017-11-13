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11:18 (мск), источник: Вести Иркутск

На острове в Усольском районе скоро появится эко-деревня

Чтобы попасть на эту ферму из Иркутска на машине нужно проехать примерно 100 км на машине до Усолья-Сибирского плюс еще 2−3 км по воде на пароме. Хозяйство Андрея Киреева, пожалуй, единственное в Иркутской области, которое находится на острове.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Это полудикие такие животные. Конечно, к ним сложно подойти. Но тем не менее посмотрите, какие они дружелюбные, милые создания.

И таких милых созданий на этом острове целая отара. 2 года назад Алексей Киреев купил в Бурятии 300 овец породы «буубэй». Теперь их 650. Неприхотливые, привыкшие даже зимой самостоятельно добывать еду из-под снега. На каждую из них есть племенной паспорт и ветеринарное заключение.

— Это у нас место для содержания овец зимой на ночь. Справа от нас находится овчарня. +Здесь навес для кормления животных в ненастье, например, в дождь или снег или ветер когда сильный, — говорит глава КФХ Андрей Киреев.

Хозяйство Андрея Киреева началось в 2015-м. Тогда он получил грант на возведение семейной животноводческой фермы. Помимо овец у Киреева 35 коров калмыцкой породы и небольшой табун лошадей. Пастбищ на острове посреди Ангары в Усольском районе хватает, сенокосных угодий тоже.

— У нас очень большой запас сена качественного. Плюс концентрированный корм. Вот овёс. Плюс пшеница. И сейчас завезём ячменя. +И будем делать комбикорм. Сбалансированный по минералам, — говорит ветеринарный врач КФХ Фёдор Меркулов.

В планах Андрея Киреева — весной создать племенной репродуктор по овцеводству, пока единственный в Прибайкалье. Фермер собирается снабжать бараниной весь регион. А чуть позже тут появится эко-деревня. Дома для неё тут уже начали строить. Чтобы каждый желающий мог пожить на острове, обучиться народным ремёслам и просто побыть наедине с природой.

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