На острове в Усольском районе скоро появится эко-деревня
Чтобы попасть на эту ферму из Иркутска на машине нужно проехать примерно 100 км на машине до
Чтобы попасть на эту ферму из Иркутска на машине нужно проехать примерно 100 км на машине до
— Это полудикие такие животные. Конечно, к ним сложно подойти. Но тем не менее посмотрите, какие они дружелюбные, милые создания.
И таких милых созданий на этом острове целая отара. 2 года назад Алексей Киреев купил в Бурятии 300 овец породы «буубэй». Теперь их 650. Неприхотливые, привыкшие даже зимой самостоятельно добывать еду
— Это у нас место для содержания овец зимой на ночь. Справа от нас находится овчарня. +Здесь навес для кормления животных в ненастье, например, в дождь или снег или ветер когда сильный, — говорит глава КФХ Андрей Киреев.
Хозяйство Андрея Киреева началось в 2015-м. Тогда он получил грант на возведение семейной животноводческой фермы. Помимо овец у Киреева 35 коров калмыцкой породы и небольшой табун лошадей. Пастбищ на острове посреди Ангары в Усольском районе хватает, сенокосных угодий тоже.
— У нас очень большой запас сена качественного. Плюс концентрированный корм. Вот овёс. Плюс пшеница. И сейчас завезём ячменя. +И будем делать комбикорм. Сбалансированный по минералам, — говорит ветеринарный врач КФХ Фёдор Меркулов.
В планах Андрея Киреева — весной создать племенной репродуктор по овцеводству, пока единственный в Прибайкалье. Фермер собирается снабжать бараниной весь регион. А чуть позже тут появится