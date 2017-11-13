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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Застройщика в Ростовской области подозревают в особо крупном мошенничестве

В Ростовской области в отношении генерального директора строительной компании возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Как установили полицейские, застройщик нескольких домов в Батайске и Ростове-на-Дону похитил средства дольщиков. Речь идет о домах в Ростове на ул. Портовая, дома 275 и 277, ул. Магнитогорская, дом 3 «а». В Батайске о домах по адресам ул. Шмидта, дом 5 «а», ул. Коммунистическая, дом 182 «а». Пострадавших от действий застройщика просят обратиться в полицию.

По адресу ул. Портовая, дома 275 и 277 идет строительство ЖК «Правый берег». Застройщиком объекта является ООО «Планета Дон», генеральным директором которого значится Александр Апанасенко. Эта же компания строит объект на ул. Шмидта в Батайске.

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