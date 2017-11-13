Застройщика в Ростовской области подозревают в особо крупном мошенничестве

Как установили полицейские, застройщик нескольких домов в Батайске и Ростове-на-Дону похитил средства дольщиков. Речь идет о домах в Ростове на ул. Портовая, дома 275 и 277, ул. Магнитогорская, дом 3 «а». В Батайске о домах по адресам ул. Шмидта, дом 5 «а», ул. Коммунистическая, дом 182 «а». Пострадавших от действий застройщика просят обратиться в полицию.