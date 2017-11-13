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11:15 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде спустят на воду первый в России рыболовный траулер-сейнер

В Калининграде спустят на воду траулер «Ленинец» — первое рыболовное судно подобного типа, которое строится в новой истории России. Об этом сообщает пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».

Как сообщалось ранее, контракт на строительство трёх траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан в январе 2016 года. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет.

«Головной траулер-сейнер “Ленинец” будет спущен на воду со стапеля “Буревестник” 17 ноября в 11.00. Ожидается, что в торжественной церемонии закладки судна примут участие представители его заказчика — Рыболовецкого колхоза им. Ленина, создатели проекта, Министерства промышленности и торговли РФ, Объединённой судостроительной корпорации, органов власти Камчатского края и Калининградской области», — рассказал пресс-секретарь Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Сергей Михайлов.

Конструкция судна предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.

Отметим, что два других траулера этой серии, «Ударник» и «Командор», находятся в стадии формирования корпуса. По условиям контракта, их должны передать заказчику в 2018 году.

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