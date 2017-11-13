В Калининграде спустят на воду первый в России рыболовный траулер-сейнер
В Калининграде спустят на воду траулер «Ленинец» — первое рыболовное судно подобного типа, которое строится в новой истории России. Об этом сообщает
В Калининграде спустят на воду траулер «Ленинец» — первое рыболовное судно подобного типа, которое строится в новой истории России. Об этом сообщает
Как сообщалось ранее, контракт на строительство трёх
«Головной
Конструкция судна предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.
Отметим, что два других траулера этой серии, «Ударник» и «Командор», находятся в стадии формирования корпуса. По условиям контракта, их должны передать заказчику в 2018 году.