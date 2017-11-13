В Москве во всех кварталах реновации построят подземные паркинги

«Мы приняли непростое решение о строительстве подземных паркингов под домами, возводимыми в рамках программы реновации. Это ведет к увеличению стоимости строительства, но позволит обеспечить жителей парковочными местами», — сказал он.
Как уточнил Хуснуллин, под новыми домами будут возводиться подземные паркинги на один уровень. Кроме того, в кварталах реновации будут строить и наземные паркинги.
«Перед нами стоит задача создать организованные места для парковки. Такого как сейчас, когда машины стоят на дорожках, газонах или в проездах — не будет», — отметил заммэра.
В Москве до 2032 года планируется снести 5177 домов и переселить за счет около миллиона человек города в новое жилье. Также планируется, что в построенных по программе реновации домах смогут купить жилье еще более 500 тысяч человек.