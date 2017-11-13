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12:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Долги могут парализовать отопительный сезон в Приморье

Главный истопник края должен за электричество 500 млн рублей, население не заплатило за тепло более 2 млрд.

Источник: РИА "Новости"

Краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о недопустимости отключения электроэнергии со стороны ПАО «ДЭК». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

В «Примтеплоэнерго» отметили, что планируемые к обесточиванию 29 административно-хозяйственных объектов относятся к категории социально-значимых.

«Диспетчерским службам станет невозможно оперативно реагировать на аварийные ситуации, прекратится приём платежей населения», — утверждает руководство компании.

Задолженность перед ПАО «ДЭК» крупнейший поставщик тепла в Приморье объяснил тем, что физические и юридические лица не выплатили «Примтеплоэнерго» 2 млрд 747 млн рублей, из которых 2 млрд 244 млн рублей — долг населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «ДЭК» намерено частично обесточить объекты «Примтеплоэнерго» из-за задолженности в 500 млн рублей. Энергетики не исключают, что к концу 2017 года эта цифра может достичь рекордных 750 млн рублей.

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