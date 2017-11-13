Долги могут парализовать отопительный сезон в Приморье
Главный истопник края должен за электричество 500 млн рублей, население не заплатило за тепло более 2 млрд.
Главный истопник края должен за электричество 500 млн рублей, население не заплатило за тепло более 2 млрд.
Краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о недопустимости отключения электроэнергии со стороны ПАО «ДЭК». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
В «Примтеплоэнерго» отметили, что планируемые к обесточиванию 29
«Диспетчерским службам станет невозможно оперативно реагировать на аварийные ситуации, прекратится приём платежей населения», — утверждает руководство компании.
Задолженность перед ПАО «ДЭК» крупнейший поставщик тепла в Приморье объяснил тем, что физические и юридические лица не выплатили «Примтеплоэнерго» 2 млрд 747 млн рублей, из которых 2 млрд 244 млн рублей — долг населения.
Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «ДЭК» намерено частично обесточить объекты «Примтеплоэнерго»