В Волжском выбрали объекты для благоустройства в следующем году
В программу «Формирование современной городской среды» на 2018 год включены одна внутридворовая и четыре общественных территории города Волжского.
В программу «Формирование современной городской среды» на 2018 год включены одна внутридворовая и четыре общественных территории города Волжского.
Рассмотрев заявки жителей, администрация составила перечень адресов, где за счет муниципалитета будут проведены работы по благоустройству. В него вошли:
— территория по ул. Оломоуцкой, между 22 и 24 микрорайонами (15 тыс. м2).
— аллея в 26 микрорайоне от ул. Дружбы до ул. Карбышева (2 тыс. м2).
— аллея по ул. Королева от пр. Ленина до ул. Карбышева (11 тыс. м2).
— территория со стороны 27 микрорайона по ул. Карбышева (4 тыс. м2).
— двор по ул. Мира, 16,18 и ул. Пионерской, 16,18 (11 тыс. м2).
Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского готовит