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11:39 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском выбрали объекты для благоустройства в следующем году

В программу «Формирование современной городской среды» на 2018 год включены одна внутридворовая и четыре общественных территории города Волжского.

Источник: РИАЦ

Рассмотрев заявки жителей, администрация составила перечень адресов, где за счет муниципалитета будут проведены работы по благоустройству. В него вошли:

— территория по ул. Оломоуцкой, между 22 и 24 микрорайонами (15 тыс. м2).

— аллея в 26 микрорайоне от ул. Дружбы до ул. Карбышева (2 тыс. м2).

— аллея по ул. Королева от пр. Ленина до ул. Карбышева (11 тыс. м2).

— территория со стороны 27 микрорайона по ул. Карбышева (4 тыс. м2).

— двор по ул. Мира, 16,18 и ул. Пионерской, 16,18 (11 тыс. м2).

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского готовит дизайн-проекты будущих зон комфортного отдыха. После планы мэрии представят на публичное обсуждение: волжане смогут внести свои дополнения, а также выбрать лучший вариант путём открытого интернет-голосования.

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В Волжском выбрали объекты для благоустройства в следующем году
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