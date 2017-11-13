В Волжском выбрали объекты для благоустройства в следующем году

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Рассмотрев заявки жителей, администрация составила перечень адресов, где за счет муниципалитета будут проведены работы по благоустройству. В него вошли:

— территория по ул. Оломоуцкой, между 22 и 24 микрорайонами (15 тыс. м2).

— аллея в 26 микрорайоне от ул. Дружбы до ул. Карбышева (2 тыс. м2).

— аллея по ул. Королева от пр. Ленина до ул. Карбышева (11 тыс. м2).

— территория со стороны 27 микрорайона по ул. Карбышева (4 тыс. м2).

— двор по ул. Мира, 16,18 и ул. Пионерской, 16,18 (11 тыс. м2).