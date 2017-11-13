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11:13 (мск), источник: Sputnik.by

Первая в ЕАЭС биржа криптовалют откроется в Минске

Создатели биржи уверяют, что она позволит легальный ввод и вывод фиатных средств.

ЦБ: $ 59.2808   +0.03 € 68.9791   +0.19
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Первая централизованная криптовалютная биржа откроется в Беларуси в следующем году, соответствующая информация опубликована на сайте организации Exrate.

В мире насчитывается чуть менее двух сотен бирж криптовалют, однако ни в одной из стран ЕАЭС до сих пор таковой нет. Летом появлялась информация о будто бы желании Кыргызстана выпустить собственную криптовалюту — GoldenRock, — однако позже правительство страны назвало это домыслами.

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В 2018 году открыть первую биржу криптовалют в ЕАЭС планируют в Беларуси. По уверению ее инициаторов, она предоставит возможность легального ввода и вывода фиатных средств. «Помимо стандартных обменных и торговых операций, в биржу будет добавлена возможность ввода белорусских рублей», — указано на сайте.

Исходя из опубликованной на сайте информации, биржа криптовалют начнет свою работу в Беларуси 20 марта следующего года. Более подробной информации, в том числе данных о создателях биржи, нет.

Сейчас статус криптовалют в Беларуси остается неопределенным: законодательство никак их не регулирует. Ранее предполагался выход белорусской криптовалюты, «Талера», однако презентация проекта была отложена.

Как ожидается, вскоре президент республики Александр Лукашенко должен подписать «декрет о ПВТ», который, помимо прочего, может ввести криптовалюты в правовое поле.

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