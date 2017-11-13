Первая в ЕАЭС биржа криптовалют откроется в Минске
Создатели биржи уверяют, что она позволит легальный ввод и вывод фиатных средств.
Создатели биржи уверяют, что она позволит легальный ввод и вывод фиатных средств.
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Первая централизованная криптовалютная биржа откроется в Беларуси в следующем году, соответствующая информация опубликована на сайте организации Exrate.
В мире насчитывается чуть менее двух сотен бирж криптовалют, однако ни в одной из стран ЕАЭС до сих пор таковой нет. Летом появлялась информация о будто бы желании Кыргызстана выпустить собственную криптовалюту — GoldenRock, — однако позже правительство страны назвало это домыслами.
В 2018 году открыть первую биржу криптовалют в ЕАЭС планируют в Беларуси. По уверению ее инициаторов, она предоставит возможность легального ввода и вывода фиатных средств. «Помимо стандартных обменных и торговых операций, в биржу будет добавлена возможность ввода белорусских рублей», — указано на сайте.
Исходя из опубликованной на сайте информации, биржа криптовалют начнет свою работу в Беларуси 20 марта следующего года. Более подробной информации, в том числе данных о создателях биржи, нет.
Сейчас статус криптовалют в Беларуси остается неопределенным: законодательство никак их не регулирует. Ранее предполагался выход белорусской криптовалюты, «Талера», однако презентация проекта была отложена.
Как ожидается, вскоре президент республики Александр Лукашенко должен подписать «декрет о ПВТ», который, помимо прочего, может ввести криптовалюты в правовое поле.