В Башкирии меняют правила подключения к газовым сетям

Согласно изменениям, выдача разрешения на строительство не будет требоваться при строительстве и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления. Речь идет о подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения, пояснили в пресс-службе заксобрания.

«Принятие законопроекта позволит снять излишние административные барьеры и существенно сократить сроки подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, — считает спикер Государственного Собрания Константин Толкачев. — Отпадет необходимость в предоставлении земельных участков, проведении экспертизы проектной документации и прочих согласовательных процедурах, которые занимают значительно больше времени, чем само строительство газопроводов и подключение к ним. В итоге существенно ускорится газификация новых объектов. Это особенно актуально в свете масштабного строительства жилья на территории республики».

Председатель Государственного Собрания подчеркнул, что принятие указанной нормы не повлияет на безопасность при строительстве газопроводов. Она не отменяет контроль на стадии строительства. Кроме того, по завершению строительства заказчик совместно со строительной организацией обязан провести заключительную оценку соответствия объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.