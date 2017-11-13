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12:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии меняют правила подключения к газовым сетям

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии ускорят газификацию объектов капитального строительства. Парламентарии республики меняют региональный закон о регулировании градостроительной деятельности. Новый закон позволит сократить сроки присоединения объектов к газопроводам почти в три раза. Сегодня эта процедура занимает в среднем 410 дней. В случае поддержки законопроекта этот срок составит всего 138 дней.

Согласно изменениям, выдача разрешения на строительство не будет требоваться при строительстве и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления. Речь идет о подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения, пояснили в пресс-службе заксобрания.

«Принятие законопроекта позволит снять излишние административные барьеры и существенно сократить сроки подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, — считает спикер Государственного Собрания Константин Толкачев. — Отпадет необходимость в предоставлении земельных участков, проведении экспертизы проектной документации и прочих согласовательных процедурах, которые занимают значительно больше времени, чем само строительство газопроводов и подключение к ним. В итоге существенно ускорится газификация новых объектов. Это особенно актуально в свете масштабного строительства жилья на территории республики».

Председатель Государственного Собрания подчеркнул, что принятие указанной нормы не повлияет на безопасность при строительстве газопроводов. Она не отменяет контроль на стадии строительства. Кроме того, по завершению строительства заказчик совместно со строительной организацией обязан провести заключительную оценку соответствия объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

Действие данной нормы распространится не на все газопроводы. Исключения составят объекты, строительство и реконструкция которых финансируются за счет бюджетных средств. Это обусловлено тем, что в проектная документация данных объектов и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе.

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