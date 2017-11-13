Рустам Минниханов: Каждый 5-й объект коммунальной инфраструктуры в Татарстане передан в концессию

Источник: ИА Татар-информ

«Большая работа проводится в республике в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заключено 146 концессионных соглашений в 15 муниципальных районах. Каждый пятый объект коммунальной инфраструктуры передан в концессию. По данным проектам в отрасль будет привлечено дополнительно более 1,1 млрд рублей частных инвестиций. Главное, что реализация этих проектов обеспечила комфортные условия проживания для населения», — сказал он.

По словам Президента РТ, республика активно настроена в отношении развития ГЧП в сфере здравоохранения.

«В настоящее время заключено 8 концессионных соглашений, 2 проекта вступят в действие в текущем году. Особое внимание уделяется привлечению медицинских организаций к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи», — отмечает Президент.

Кроме того, в республике сегодня реализуются проекты в сфере дорожного строительства на условиях государственно-частного партнерства. Одним из приоритетных является строительство участка международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

«Завершены работы по разработке технико-экономического обоснования строительства мостового перехода через реку Кама у села Соколка, в предварительной проработке находится строительство южного обхода города Казани, — говорит Рустам Минниханов. — В данной работе мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с федеральными институтами развития и частными инвесторами».

Президент РТ напомнил присутствующим, что Татарстан три года подряд является лидером национального рейтинга инвестиционной привлекательности, входит в десятку регионов лидеров по уровню развития ГЧП. В то же время, республика открыта к обмену опытом с другими субъектами Российской Федерации.

Лидер республики обратил внимание на вопрос подготовки кадров. По его мнению, есть необходимость в создании системы обучения квалифицированных специалистов, которые будут оказывать услуги по моделированию проектов и выдачи заключения на них.

Говоря об актуальности проведения форума по ГЧП в Казани, глава республики отметил, что сам формат сотрудничества призван дать импульс развитию инфраструктуры в регионах и экономии бюджетных средств.

«У нашего форума важная цель — объединить усилия государства и бизнеса, направить дополнительные ресурсы на развитие социально-значимых, инфраструктурных проектов. Доступ частных компаний в государственный сектор позволит сэкономить и эффективно расходовать бюджетные средства, послужит модернизации федеральной, региональной и муниципальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта и энергетики», — подчеркнул Рустам Минниханов.