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11:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Приморские моряки с арестованного в ОАЭ судна вернулись в Россию

«В скором времени они доберутся до дома».

Источник: Reuters

Три члена экипажа судна «Каролина Винд», брошенного работодателем в порту Объединённых Арабских Эмиратов, вернулись в Россию. Ожидается отправка на родину ещё семерых сотрудников приморской компании «Находка-Портбункер», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ООО «Находка-Портбункер», моряки с «Каролины Винд» вылетели из ОАЭ 11 ноября и в настоящее время находятся в России.

«Пока они ещё не прибыли в Приморье, поскольку путь длинный, но в скором времени моряки доберутся до дома», — уточнил судовладелец.

В ближайшие дни во Владивосток вылетят ещё семь сотрудников компании «Находка-Портбункер». Морякам с другого судна — «Кристал Ист» — выдали визы и паспорта, решается вопрос об их замене.

Как сообщало ИА REGNUM, работодатель бросил моряков с «Каролины Винд» в порту ОАЭ, после того, как судно было арестовано из-за долгов компании перед «Газпромбанком».

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