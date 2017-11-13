Приморские моряки с арестованного в ОАЭ судна вернулись в Россию

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Три члена экипажа судна «Каролина Винд», брошенного работодателем в порту Объединённых Арабских Эмиратов, вернулись в Россию. Ожидается отправка на родину ещё семерых сотрудников приморской компании «Находка-Портбункер», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ООО «Находка-Портбункер», моряки с «Каролины Винд» вылетели из ОАЭ 11 ноября и в настоящее время находятся в России.

«Пока они ещё не прибыли в Приморье, поскольку путь длинный, но в скором времени моряки доберутся до дома», — уточнил судовладелец.

В ближайшие дни во Владивосток вылетят ещё семь сотрудников компании «Находка-Портбункер». Морякам с другого судна — «Кристал Ист» — выдали визы и паспорта, решается вопрос об их замене.