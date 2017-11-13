Свыше половины топлива на Урале не соответствует регламентам

В России 40% проб топлива имеют отклонение от норм Технического регламента Таможенного союза. Это выяснилось в ходе открытой проверки качества горючего, проведенной сетью АЗС «Газпромнефть» 9 ноября — на суд экспертов было предоставлено свыше 100 образцов из девяти городов и регионов.

Самыми активными участниками «Топливного класса» стали водители Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени: они привезли в лаборатории более 40% бутылок с бензином и дизтопливом. Также к акции присоединились жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Новосибирска и Красноярска, сообщили «Уралинформбюро» в PR-агентстве «Пресс-Папье».

58% «уральских» проб эксперты признали некондиционными. Чаще всего наблюдалось несоответствие фактического октанового числа заявленному и превышение массовой доли серы — основного параметра, определяющего экологический класс топлива. Опрос участников акции показал, что некачественный бензин в большинстве случаев был приобретен на независимых заправках.