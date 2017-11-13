На Урале предприятие наказали за 148 источников выбросов

Источник: РИА "Новости"

С жалобами на местный завод обратились жители города. Сотрудники прокуратуры Богдановича проверили исполнение законодательства об охране атмосферного воздуха в отношении комбината и обнаружили 148 источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

За административное правонарушение главного инженера предприятия оштрафовали на 40 тысяч рублей. В адрес генерального директора внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.