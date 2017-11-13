На Урале предприятие наказали за 148 источников выбросов
В городе Богдановиче Свердловской области предприятие оштрафовали за загрязнение окружающей среды. У предприятия не было разрешения на выброс загрязняющих веществ и проекта нормативов.
В городе Богдановиче Свердловской области предприятие оштрафовали за загрязнение окружающей среды. У предприятия не было разрешения на выброс загрязняющих веществ и проекта нормативов.
С жалобами на местный завод обратились жители города. Сотрудники прокуратуры Богдановича проверили исполнение законодательства об охране атмосферного воздуха в отношении комбината и обнаружили 148 источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом сегодня сообщает
За административное правонарушение главного инженера предприятия оштрафовали на 40 тысяч рублей. В адрес генерального директора внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.
Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Сам комбинат направил документы в Росприроднадзор, чтобы утвердить проект предельно допустимых выбросов и получить разрешение.