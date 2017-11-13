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12:18 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале предприятие наказали за 148 источников выбросов

В городе Богдановиче Свердловской области предприятие оштрафовали за загрязнение окружающей среды. У предприятия не было разрешения на выброс загрязняющих веществ и проекта нормативов.

Источник: РИА "Новости"

С жалобами на местный завод обратились жители города. Сотрудники прокуратуры Богдановича проверили исполнение законодательства об охране атмосферного воздуха в отношении комбината и обнаружили 148 источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

За административное правонарушение главного инженера предприятия оштрафовали на 40 тысяч рублей. В адрес генерального директора внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Сам комбинат направил документы в Росприроднадзор, чтобы утвердить проект предельно допустимых выбросов и получить разрешение.

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