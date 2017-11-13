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13:01 (мск), источник: НТА-Приволжье

Два дома-долгостроя в ЖК «Европейский» в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию до конца 2017 года

По сведениям министерства строительства региона, завершение строительства стало возможным за счет реализации свободных площадей в строящихся домах и дополнительно собранных участниками долевого строительства средств.

Источник: Reuters

Готовность домов № 6−5 и 6−6 в настоящее время оценивается в 99%.

В министерстве сообщили, что еще два дома ЖК «Европейский», работы по возведению которых были приостановлены, будут достраиваться за счет средств господдержки.

По данным минстроя региона, участники долевого строительства домов № 6−7 и 6−8 сейчас оформляют права на доли в объектах незавершенного строительства, дольщики также организовали работу по созданию некоммерческой организации, что является одним из условий получения мер государственной поддержки.

Ранее сообщалось, что срок ввода в эксплуатацию двух домов из четырех в ЖК «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде перенесён на I квартал 2017 года.

Напомним, в ходе визита в Нижегородскую область глава Минстроя РФ Михаил Мень заявил, что минстрой РФ намерен через АИЖК передать федеральные земли в собственность Нижегородской области для скорейшего решения проблем участников долевого строительства на территории региона.

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