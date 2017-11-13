В Узбекистане опровергли снижение стоимости проезда на метро

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Компания «Узбекистон темир йуллари», в состав которой входит Ташкентский метрополитен, официально опровергла информацию о снижении стоимости проезда в столичной подземке, сообщает корреспондент Sputnik.

По данным компании, некоторые информационные порталы и СМИ неверно трактовали информацию о льготном проезде в подземке, представленную в рамках недавнего заседания Международного пресс-клуба. Журналисты, по данным пресс-службы железнодорожного перевозчика, неверно приняли информацию о льготах по проездным карточкам за предстоящее снижение стоимости проезда.

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«С 1 октября 2016 года были введены новые виды месячных проездных карточек в метро. Каждая проездная карточка рассчитана на 180 поездок и имеет 23% скидку. Иными словами, льгота для владельцев месячной проездной карточки заключается в 23% от установленной в прошлом году и действующей по сей день цены проезда — 1200 сумов. Исходя из этого, обладатель месячной проездной карточки за каждую поездку платит 924 сума. Кроме того, с 15 марта текущего года льготный, точнее — бесплатный проезд ежедневно с 10:00 до 16:00 предоставлен лицам пенсионного возраста», — отметили в компании.

Напомним, что ташкентский метрополитен планирует запустить полноценную автоматизированную систему оплаты проезда при помощи различных специализированных пластиковых карт, а также оснастить все свои станции современными металлодетекторами до конца будущего года.