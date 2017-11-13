В Узбекистане опровергли снижение стоимости проезда на метро
Журналисты неверно приняли информацию о льготах по проездным карточкам за предстоящее снижение стоимости проезда, отметили в
Журналисты неверно приняли информацию о льготах по проездным карточкам за предстоящее снижение стоимости проезда, отметили в
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Компания «Узбекистон темир йуллари», в состав которой входит Ташкентский метрополитен, официально опровергла информацию о снижении стоимости проезда в столичной подземке, сообщает корреспондент Sputnik.
По данным компании, некоторые информационные порталы и СМИ неверно трактовали информацию о льготном проезде в подземке, представленную в рамках недавнего заседания Международного
«С 1 октября 2016 года были введены новые виды месячных проездных карточек в метро. Каждая проездная карточка рассчитана на 180 поездок и имеет 23% скидку. Иными словами, льгота для владельцев месячной проездной карточки заключается в 23% от установленной в прошлом году и действующей по сей день цены проезда — 1200 сумов. Исходя из этого, обладатель месячной проездной карточки за каждую поездку платит 924 сума. Кроме того, с 15 марта текущего года льготный, точнее — бесплатный проезд ежедневно с 10:00 до 16:00 предоставлен лицам пенсионного возраста», — отметили в компании.
Напомним, что ташкентский метрополитен планирует запустить полноценную автоматизированную систему оплаты проезда при помощи различных специализированных пластиковых карт, а также оснастить все свои станции современными металлодетекторами до конца будущего года.
На сегодняшний день метрополитен состоит из трех линий, включающих 29 станций. Их общая протяженность превышает 39 километров. Недавно стартовало возведение кольцевого надземного метро общей протяженностью 52,1 километра. Проект, рассчитанный на 2017−2021 годы, будет реализован в пять этапов. На первом будет построен отрезок от станции «Дустлик» Ташкентского метрополитена до рынка «Куйлюк». Протяженность линии составит 11 километров, намечается построить восемь станций.