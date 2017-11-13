Старейший новосибирский долгострой на Кошурникова сдадут в декабре

Один из старейших долгостроев Новосибирска, жилой дом на пересечении улиц Кошурникова и Фрунзе, будет сдан в декабре текущего года — об этом в понедельник сообщили в мэрии Новосибирска.

По данным новосибирской мэрии, к началу 2017 года в городе оставалось 42 «проблемных» строящихся дома. 5 из них уже введены в эксплуатацию, еще 13 запланировано достроить до конца года. 19-этажный жилой дом — один из самых сложных объектов. Строительство дома было начато в 2005 году, остановлено в 2008 году. От действий застройщика, по информации городских властей, пострадало 60 человек. С 2016 года возведение здания завершает инвестор-генподрядчик ООО СК «Союз военных строителей».