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13:24 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Старейший новосибирский долгострой на Кошурникова сдадут в декабре

19-этажный дом начали возводить в 2005 году.

Один из старейших долгостроев Новосибирска, жилой дом на пересечении улиц Кошурникова и Фрунзе, будет сдан в декабре текущего года — об этом в понедельник сообщили в мэрии Новосибирска.

По данным новосибирской мэрии, к началу 2017 года в городе оставалось 42 «проблемных» строящихся дома. 5 из них уже введены в эксплуатацию, еще 13 запланировано достроить до конца года. 19-этажный жилой дом — один из самых сложных объектов. Строительство дома было начато в 2005 году, остановлено в 2008 году. От действий застройщика, по информации городских властей, пострадало 60 человек. С 2016 года возведение здания завершает инвестор-генподрядчик ООО СК «Союз военных строителей».

По словам главного инженера «Союза военных строителей» Александра Кацуро, на новом этапе строительства были возведены еще три этажа многоэтажного дома, построены дополнительные административные помещения общественного и торгового назначения, а также автостоянка. По словам председателя ЖСК «Фрунзенский» Дмитрия Лобыни, сами дольщики для завершения строительства собирали сверх первоначальной суммы по 14 тыс. рублей с каждого квадратного метра. Напомним, в мае текущего года строители уже прогнозировали, что смогут завершить достройку дома до конца текущего года.

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