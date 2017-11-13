Старейший новосибирский долгострой на Кошурникова сдадут в декабре
19-этажный дом начали возводить в 2005 году.
19-этажный дом начали возводить в 2005 году.
Один из старейших долгостроев Новосибирска, жилой дом на пересечении улиц Кошурникова и Фрунзе, будет сдан в декабре текущего года — об этом в понедельник сообщили в мэрии Новосибирска.
По данным новосибирской мэрии, к началу 2017 года в городе оставалось 42 «проблемных» строящихся дома. 5 из них уже введены в эксплуатацию, еще 13 запланировано достроить до конца года. 19-этажный жилой дом — один из самых сложных объектов. Строительство дома было начато в 2005 году, остановлено в 2008 году. От действий застройщика, по информации городских властей, пострадало 60 человек. С 2016 года возведение здания завершает
По словам главного инженера «Союза военных строителей» Александра Кацуро, на новом этапе строительства были возведены еще три этажа многоэтажного дома, построены дополнительные административные помещения общественного и торгового назначения, а также автостоянка. По словам председателя ЖСК «Фрунзенский» Дмитрия Лобыни, сами дольщики для завершения строительства собирали сверх первоначальной суммы по 14 тыс. рублей с каждого квадратного метра. Напомним, в мае текущего года строители уже прогнозировали, что смогут завершить достройку дома до конца текущего года.