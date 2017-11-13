Депутаты отказались оставлять прибыль городских рынков Омска «на развитие»

Сегодня, 13 ноября на комитете по муниципальной собственности и экономическому развитию Горсовета депутаты выступили с креативными предложениями по увеличению доходной части бюджета на 2018−2020 годы.

Так, глава фракции ЛДПР в Горсовете Алексей Ложкин для начала спросил, как мэрия думает извлекать прибыль от работы муниципальных предприятий.

— Рынки в этом году принесли 600 тысяч рублей, а на следующий год вы прогнозируете доход больше двух миллионов. Откуда такая бешена прибыль? — спросил Ложкин.

Однако директор департамента финансов и контроля Омска Инна Парыгина пояснила, что поступления ожидаются в связи с сокращением числа сотрудников рынков.

Инна Парыгина, директор департамента финансов и контроля Омска:

— Ожидается сокращение расходов на заработную плату за счет сокращения численности работников рынков. Депутаты поставили задачу увеличить доходы до 20 миллионов рублей, но у них 21 миллион только аренда земли.

В итоге Ложкин предложил вовсе отказаться от доходов муниципальных предприятий, это 3 миллиона 180 тысяч рублей. А доходы от работы тех же рынков пустить на развитие предприятий.

— Нужно отказаться от доходов муниципальных предприятий, а деньги пустить на их развитие, — призвал Ложкин.

Тогда как коммунист Иван Ивченко предложил не поддерживать коллегу, в качестве примера он привел гостиницу «Иртыш». Она в этом году не принесла ни копейки, хотя считается муниципальным предприятием.

Иван Ивченко, депутат Горсовета Омска от КПРФ:

— Предложение Алексея Ложкина не нужно поддерживать. Вы видели, какие залы в гостинице «Иртыш»? И они закладывают при этом ноль доходов! Кто-то сейчас говорит о социальной нагрузке. А какая социальная нагрузка у гостиницы «Иртыш»?

После этого жириновец частично согласился со своим коллегой по городскому парламенту с тем, что ряд МУПов должны иметь реальный доход, но продолжал настаивать на своей инициативе.