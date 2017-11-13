В Сочи на новогодних каникулах ски-пасс подорожает в два раза
На горнолыжных курортах Красной Поляны на новогодних каникулах стоимость
На горнолыжных курортах Красной Поляны на новогодних каникулах стоимость
Повышенный тариф вводится в дни максимальной загрузки канатных дорог — с 30 декабря по 7 января.
«В дни пиковой загрузки и праздники стоимость
В период с 1 по 29 декабря открыть горнолыжный сезон в особой климатической зоне «Цирк-2» на хребте Аибга взрослым можно будет за 1 тыс. 500 рублей в день, а детям — за 1 тыс. рублей.
Прокатиться по канатной дороге с экскурсионными целями будет стоить дешевле, чем подъем для райдеров с горнолыжным снаряжением.
Как сообщали Юга.ру, в начале июля стартовала продажа
Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон в горах Красной Поляны при благоприятных погодных условиях откроют в последние выходные ноября. При этом курорт «Эльбрус» в
В октябре советник руководителя Ростуризма рассказал, что Сочи стал самым популярным городом России для новогодних каникул.