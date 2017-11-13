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16:48 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи на новогодних каникулах ски-пасс подорожает в два раза

На горнолыжных курортах Красной Поляны на новогодних каникулах стоимость ски-пасса увеличится в два раза.

Источник: ЮГА.ру

Повышенный тариф вводится в дни максимальной загрузки канатных дорог — с 30 декабря по 7 января.

«В дни пиковой загрузки и праздники стоимость ски-пасса повысится до максимальной — спортивный взрослый на весь день будет стоить 2 тыс. 950 рублей, детский — 1 тыс. 950 рублей», — сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

В период с 1 по 29 декабря открыть горнолыжный сезон в особой климатической зоне «Цирк-2» на хребте Аибга взрослым можно будет за 1 тыс. 500 рублей в день, а детям — за 1 тыс. рублей.

Прокатиться по канатной дороге с экскурсионными целями будет стоить дешевле, чем подъем для райдеров с горнолыжным снаряжением.

Как сообщали Юга.ру, в начале июля стартовала продажа ски-пассов на зимний сезон в Сочи.

Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон в горах Красной Поляны при благоприятных погодных условиях откроют в последние выходные ноября. При этом курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии открыл горнолыжный сезон 5 ноября.

В октябре советник руководителя Ростуризма рассказал, что Сочи стал самым популярным городом России для новогодних каникул.

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