13 незаконных киосков снесли в Воронеже за прошедшую неделю

Источник: Агентство «Москва»

Так, в частности, ликвидировали павильоны на Московском проспекте, улицах Хользунова, Пешестрелецкой и Баррикадной. Среди снесенных киосков — продуктовые торговые точки, а также сооружения по продаже питьевой воды. Всего с улиц города было убрано 13 ларьков.

На этот раз, судя по отчету мэрии, киоски с фаст-фудом известных воронежских компаний «Робин Сдобин» и «Русский аппетит» под ликвидацию не попали. Однако отметим, что некоторые из них все-таки будут снесены в этом ноябре.