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13:32 (мск), источник: 36on.ru

13 незаконных киосков снесли в Воронеже за прошедшую неделю

Три района Воронежа лишись свыше 10 торговых точек. Работы по демонтажу незаконно возведенных объектов с 7 по 10 ноября прошли в Левобережном, Коминтерновском и Советском районах города.

Источник: Агентство «Москва»

Так, в частности, ликвидировали павильоны на Московском проспекте, улицах Хользунова, Пешестрелецкой и Баррикадной. Среди снесенных киосков — продуктовые торговые точки, а также сооружения по продаже питьевой воды. Всего с улиц города было убрано 13 ларьков.

На этот раз, судя по отчету мэрии, киоски с фаст-фудом известных воронежских компаний «Робин Сдобин» и «Русский аппетит» под ликвидацию не попали. Однако отметим, что некоторые из них все-таки будут снесены в этом ноябре.

Ранее городская администрация сообщила, что в последний месяц осени намерена ликвидировать 84 незаконно возведенных торговых объекта. Среди них свыше 10 — киоски с фаст-фудом, в том числе и принадлежащие «Русскому аппетиту» и «Робин Сдобину».

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