13 незаконных киосков снесли в Воронеже за прошедшую неделю
Три района Воронежа лишись свыше 10 торговых точек. Работы по демонтажу незаконно возведенных объектов с 7 по 10 ноября прошли в Левобережном, Коминтерновском и Советском районах города.
Три района Воронежа лишись свыше 10 торговых точек. Работы по демонтажу незаконно возведенных объектов с 7 по 10 ноября прошли в Левобережном, Коминтерновском и Советском районах города.
Так, в частности, ликвидировали павильоны на Московском проспекте, улицах Хользунова, Пешестрелецкой и Баррикадной. Среди снесенных киосков — продуктовые торговые точки, а также сооружения по продаже питьевой воды. Всего с улиц города было убрано 13 ларьков.
На этот раз, судя по отчету мэрии, киоски с
Ранее городская администрация сообщила, что в последний месяц осени намерена ликвидировать 84 незаконно возведенных торговых объекта. Среди них свыше 10 — киоски с