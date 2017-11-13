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13:13 (мск), источник: Sputnik

Повышение цен на бензин в Узбекистане отменяется

«Узнефтепродукт» не подтвердил грядущее повышение цен на бензин.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Компания «Узнефтепродукт» не подтвердила информацию о грядущем с 15 ноября повышении стоимости бензина, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Вчера в узбекских группах в социальных сетях появилась информация, что в стране с 15 ноября будет существенно повышена стоимость ряда марок бензина. Так, например, розничная цена топлива марки АИ-80 повышается с 2800 сумов до 3800 сумов, АИ-91 — с 3000 сумов до 4300 сумов.

«На сегодняшний день мы не получили постановления правительства или приказа руководства “Узбекнефтегаза”, которое бы регламентировало повышение цен на топливо», — отметил источник в компании «Узнефтепродукт».

В пресс-службе «Узбекнефтегаза» не смогли прокомментировать эту информацию, сославшись на отсутствие данных.

Корреспонденты Sputnik объехали порядка 10 столичных заправок и нигде не наблюдалось дефицита топлива или большого скопления авто, владельцы которых ажиотажно скупали бензин. По словам сотрудников заправок, они также ничего не знают о грядущем повышении. Однако, по их словам, даже если оно и будет — они узнают о нём буквально за несколько часов. Учитывая скрытность узбекских властей в этом вопросе, им можно поверить. Точная информация о повышении, скорее всего, будет толь 15 ноября.

Напомним, что предыдущее повышение стоимости бензина в Узбекистане произошло 23 октября прошлого года. Цены, в зависимости от марки топлива, подросли от 31,6% до 34,9%. Тогда «Узбекнефтегаз» объяснил такое решение неоднократными обращениями граждан в виртуальную приемную Шавката Мирзиёева с просьбой разрешить ситуацию с дефицитом бензина.

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