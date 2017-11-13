Овощи и фрукты в октябре в Беларуси подорожали, сахар и кофе подешевели

Источник: БЕЛТА

Продукты питания и безалкогольные напитки в октябре стали дороже на 1,47%. Больше всего подорожали овощи — на 37,3%: огурцы стали дороже более чем в 2 раза, а помидоры на 87,09%. При этом белокочанная капуста подешевела на 4,14%, картофель — на 10,46%, морковь — на 13,83%, лук — на 10,46%. Фрукты выросли в цене на 2,73% (больше всего подорожали бананы — на 10,94%).

Сахар-песок в октябре подешевел на 2,08%, чай — на 0,94%, кофе — на 1,15%. Цены на крупы незначительно снизились: так, гречневая крупа стала дешевле на 3,67%, пшенная — на 2,28%. Рис при этом подорожал на 1,05%.

Куриные яйца в прошлом месяце подорожали на 4,48%, незначительно выросли в цене сыры — на 1,84%. Натуральный мед стал дороже на 2,75%.

Табачные изделия стали дороже на 0,34%, алкогольные напитки — на 1,07%.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,46%.

Услуги в октябре подорожали на 2,05%. Больше всего подорожали жилищно-коммунальные услуги (на 5,9%), услуги цирков (на 13,98%) и услуги городского транспорта (на 6,8%). Снизились цены на услуги гостиниц (на 0,88%) и железнодорожного транспорта (на 1,19%), а также на санаторно-курортные услуги (на 1,33%) и услуги банков (1,42%).