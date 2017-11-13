Овощи и фрукты в октябре в Беларуси подорожали, сахар и кофе подешевели
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Овощи и фрукты в октябре в Беларуси подорожали, сахар и кофе подешевели. Такая информация размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Овощи и фрукты в октябре в Беларуси подорожали, сахар и кофе подешевели. Такая информация размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.
Продукты питания и безалкогольные напитки в октябре стали дороже на 1,47%. Больше всего подорожали овощи — на 37,3%: огурцы стали дороже более чем в 2 раза, а помидоры на 87,09%. При этом белокочанная капуста подешевела на 4,14%, картофель — на 10,46%, морковь — на 13,83%, лук — на 10,46%. Фрукты выросли в цене на 2,73% (больше всего подорожали бананы — на 10,94%).
Куриные яйца в прошлом месяце подорожали на 4,48%, незначительно выросли в цене сыры — на 1,84%. Натуральный мед стал дороже на 2,75%.
Табачные изделия стали дороже на 0,34%, алкогольные напитки — на 1,07%.
Непродовольственные товары выросли в цене на 0,46%.
Услуги в октябре подорожали на 2,05%. Больше всего подорожали
Инфляция в Беларуси в октябре составила 1,2%.