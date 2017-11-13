Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику - СМИ
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
13Густой смог окутал Дели
13:33 (мск), источник: БЕЛТА

Овощи и фрукты в октябре в Беларуси подорожали, сахар и кофе подешевели

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Овощи и фрукты в октябре в Беларуси подорожали, сахар и кофе подешевели. Такая информация размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Продукты питания и безалкогольные напитки в октябре стали дороже на 1,47%. Больше всего подорожали овощи — на 37,3%: огурцы стали дороже более чем в 2 раза, а помидоры на 87,09%. При этом белокочанная капуста подешевела на 4,14%, картофель — на 10,46%, морковь — на 13,83%, лук — на 10,46%. Фрукты выросли в цене на 2,73% (больше всего подорожали бананы — на 10,94%).

Читайте также
Новое с 1 ноября: вырастут пенсии, пособия, цены на сигареты и проезд

Сахар-песок в октябре подешевел на 2,08%, чай — на 0,94%, кофе — на 1,15%. Цены на крупы незначительно снизились: так, гречневая крупа стала дешевле на 3,67%, пшенная — на 2,28%. Рис при этом подорожал на 1,05%.

Куриные яйца в прошлом месяце подорожали на 4,48%, незначительно выросли в цене сыры — на 1,84%. Натуральный мед стал дороже на 2,75%.

Табачные изделия стали дороже на 0,34%, алкогольные напитки — на 1,07%.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,46%.

Услуги в октябре подорожали на 2,05%. Больше всего подорожали жилищно-коммунальные услуги (на 5,9%), услуги цирков (на 13,98%) и услуги городского транспорта (на 6,8%). Снизились цены на услуги гостиниц (на 0,88%) и железнодорожного транспорта (на 1,19%), а также на санаторно-курортные услуги (на 1,33%) и услуги банков (1,42%).

Инфляция в Беларуси в октябре составила 1,2%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда сериала Универ во второй раз стал отцом
СМИ узнали о воссоединении группы Spice Girls
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь