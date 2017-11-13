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16:12 (мск), источник: РИАМО

Пик программы реновации жилья Москвы придется на 2022−2023 года

РИАМО — 13 ноя. Программа реновации жилья Москвы достигнет своего пика через пять-шесть лет, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Источник: РИА "Новости"

Программа реновации займет 10−15 лет, пика достигнет через пять-шесть лет. Сейчас подготовлено под программу 210 площадок, а всего выявлено 350 площадок", — сказал Бочкарев.

Он добавил, что запланировано строительство порядка 5−5,5 миллиона квадратных метров жилья.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Срок реализации программы оценивается в 15−20 лет. В столице прошло голосование по программе реновации, большинство жителей поддержали ее. В список зданий, которые подлежат реновации, вошли 5177 домов.

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