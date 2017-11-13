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16:01 (мск), источник: Деловое сообщество

Введение безналичной оплаты в ростовских маршрутных такси начнется с маршрута № 77-МТ

Введение безналичной оплаты в ростовских маршрутных такси начнется с маршрута № 77-МТ «ул. Орбитальная, 20 — ТРЦ «МегаМаг». Об этом сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт» со ссылкой на данные инвестора системы ООО «Агентство развития платежных систем» (АРПС).

«К нам обратились представители ЗАО “АТП-5” с предложением организовать опытную зону на автобусах малой вместимости (маршрутках) одного из маршрутов для обеспечения дополнительной возможности оплаты проезда с помощью транспортной карты. На данный момент мы планируем установить валидаторы на 6 транспортных средствах, которые будут совершать перевозку пассажиров по 77 маршруту. Запуск опытной зоны планируется в первой декаде декабря», — рассказали в АРПС.

Важно отметить, что установка валидатора в маршрутных такси не будет означать применение дифференцированного тарифа, это будет еще одним способом оплаты: стоимость проезда будет составлять 24 рубля для всех категорий пассажиров. При этом совершить оплату за проезд картой учащегося и картой пенсионера можно будет по полной стоимости.

Опытная зона организуется с целью изучения возможности по альтернативным способам оплаты на маршрутном такси. Ранее администрация города отклонила инициативу местного жителя, опубликованную на портале «Активный Ростовчанин». В ней он предлагал оснастить микроавтобусы, работающие в режиме маршрутного такси, валидаторами для возможности оплачивать поездки с помощью безналичной системы. В своем ответе чиновники сослались на то, что согласно постановлению от 2010 г. введение безналичной системы на автобусах, работающих в режиме маршрутного такси, не предусмотрено.

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