Введение безналичной оплаты в ростовских маршрутных такси начнется с маршрута № 77-МТ

«К нам обратились представители ЗАО “АТП-5” с предложением организовать опытную зону на автобусах малой вместимости (маршрутках) одного из маршрутов для обеспечения дополнительной возможности оплаты проезда с помощью транспортной карты. На данный момент мы планируем установить валидаторы на 6 транспортных средствах, которые будут совершать перевозку пассажиров по 77 маршруту. Запуск опытной зоны планируется в первой декаде декабря», — рассказали в АРПС.

Важно отметить, что установка валидатора в маршрутных такси не будет означать применение дифференцированного тарифа, это будет еще одним способом оплаты: стоимость проезда будет составлять 24 рубля для всех категорий пассажиров. При этом совершить оплату за проезд картой учащегося и картой пенсионера можно будет по полной стоимости.