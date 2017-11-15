«Дорого-богато отошло на второй план»: интервью совладельцев крупнейшей клубной империи Москвы
Совладельцы холдинга Sagrado рассказали Forbes об экономике ночной жизни и своих отношениях с музыкантами и участниками списка Forbes.
Совладельцы холдинга Sagrado рассказали Forbes об экономике ночной жизни и своих отношениях с музыкантами и участниками списка Forbes.
В 2005 году Михаил Данилов (на тот момент владелец компании «Бизнес-табак», ежедневно продававшей сигареты на $1 млн) удачно вложил $6 млн в ночной клуб «Рай» на «Красном Октябре», ставший вскоре символом «путинского гламура». В 2010 году Данилов объединил силы с Антоном Пинским, за семь лет они построили холдинг Sagrado, в который сегодня входит более десяти ночных клубов и концертных площадок в Москве.
-Долгое время ваш бизнес ограничивался исключительно ночными клубами. Затем, в начале 2010-х годов начался активный рост, вы один за другим начали открывать для себя новые форматы, превратившись в крупнейший развлекательный холдинг. Как это произошло? В
Михаил Данилов: На самом деле, у нас еще в самом начале пути был концертный зал «Эллизиум», который работал на Болотной набережной вместе с «Раем». Уже тогда мы поняли, что концертная деятельность и проведение корпоративов — это одна из хороших составляющих прибыли в
-Какая ваша площадка на данный момент самая крупная?
М. Д.: Это Stadium Live, где проводятся в основном
-До Stadium Live самой крупной площадкой в вашей коллекции был Space Moscow, бренд с мировым именем. Почему вы его закрыли?
М. Д.: Там был ряд факторов. Основным, конечно, было закрытие клуба Space на Ибице, который был нашим франчайзером. 27 лет они работали на Ибице, а сейчас у них попросту закончился договор аренды и они ищут
Трудно было в таких условиях проводить концерты: представьте, приезжает Сергей Шнуров или Лепс, выходит на сцену и упирается в столб… Но в целом, вы не отказываемся от этого проекта и готовы к переговорам.
-В чем с точки зрения экономики разница между тем же Stadium Live и «Олимпийским»?
М. Д.: «Олимпийский» — это
-Каков в таком случае потолок по гонорару, который вы можете предложить артисту?
Антон Пинский: Если говорить, про Stadium, то потолок — это $300 000−400 000.
М. Д.: Хотя у нас были мысли привезти туда Бритни Спирс, у которой гонорар выше.
А. Д.: На нее купят много столов.
Люди, которым она нравилась, сейчас активно занимаются бизнесом, могут себе позволить дорогие билеты.
-Как осуществляется подбор артистов? Насколько вы контролируете этот процесс?
М. Д.: График мероприятий, подбор артистов, затраты на них — все это согласовывается с нами. Например, с нами в «Бессоннице» работает Максим Лейкин (экс-директор группы «Браво» — Forbes), он
А. Д.: Есть и еще и такой вариант, когда организовать выступление артиста на нашей площадке может сторонняя команда. Например, у нас есть партнер, букинговая компания «Мельница». Они также работают и как большая
-Какой уровень аренды?
М. Д.: В среднем 1−1,5 млн рублей.
А. Д.: Зависит от дней недели, от сезона, от артиста. На некоторых артистов придёт одна молодёжь, студенты, денег они не оставят — тогда аренда выше. А
-Вы лично знакомы со многими исполнителями?
М. Д: Мне очень нравится
-С кем у вас наилучшие отношения?
М. Д.: Наилучшие, наверное, с Luciano. Еще очень хорошие Solomun, с Capriati — мы его зовет Йосик. У него недавно было выступление в пятницу, он приехал специально в четверг, чтобы с нами пообщаться, потусоваться. Здорово провели время.
-При этом у вас был
А. Д.: Да, дело в том, что
В то же время, у этой публики самый низкий чек — рассчитывать с ней на хороший бар не приходится. Поэтому если на старости лет, захотим сделаем что-то для души — откроем техно-клуб. Но у нас пока всё-таки бизнес.
М. Д.: Площадку «Конструктора» мы в итоге переделали, сейчас там работает клуб «Акт», это такое театрализованное действие, 20 человек актеров, в нем участвуют сами посетители. Своего рода иммерсивный театр. Там запрещена видео-, фотосъёмка. Плюс, по желанию, можно надевать маски на входе. Мы думаем, что для взрослой аудитории это интересно — не просто потанцевать, но поучаствовать в
-Какие ориентиры по рентабельности у разных направлений бизнеса?
А. Д.: Вы имеете в виду операционную рентабельность или за сколько отбиваются инвестиции?
-И то, и другое.
А. Д.: Много факторов, все площадки разные. Многое зависит от аренды. Мы стараемся находить дешевые площадки, возможно, этим и объясняется то, что многие клубы работают с промзонами. Каждое помещение достаётся нам в разном состоянии. Соответственно, разный уровень инвестиций. Нам может достаться памятник архитектуры — приходится искать дополнительные решения.
-А какой самый успешный проект?
М. Д.: Я считают, что Icon (бывший клуб «Рай» — Forbes) и Gipsy.
А. Д.: Причем, Gipsy ведь это изначально был не нашим проектом, его открыл Илья Лихтенфельд с партнерами. Илья очень креативный, мы ещё оставались в люксе, а он понял, за чем будущее — хипстеры, пьяные дискотеки и прочее. Но кризис его сильно подкосил. Безумная аренда, высокие операционные затраты, валютные кредиты — это всё привело к тому, что Gipsy достался одному из кредиторов — Московскому кредитному банку Романа Авдеева.
-У вас хорошие отношения с Романом Авдеевым?
А. Д.: Да. Мы выкупили у него клуб, сделка была двухступенчатая, длилась полгода и в это время мы были в Gipsy партнерами. Наверное, за полгода Роман Ивановичу и его команда увидели, что мы хорошие менеджеры и что Gipsy за три года при Илье заработал меньше, чем мы заработали за полгода, в итоге у нас сейчас хорошие отношения с МКБ, в
-Что вы для этого сделали?
А. Д.: Сократили операционные расходы, отказались от дорогих артистов, которые, пусть и делали хорошую рекламу, но Gipsy явно были не по карману, ввели институт промоутеров, которого там раньше не было.
Плюс мы Gipsy остеклили, если раньше это была летняя, площадка, то теперь клуб работает весь год.
Также мы добавили спонсорский бюджет — в рамках холдинга Sagrado у нас есть больше вариативности по спонсорам.
-Что вы имеете ввиду?
А. Д.: Все рекламные контракты мы заключаем на холдинг. В итоге, есть возможность получить больший бюджет. Если приходит компания и говорит, что хочет выделить бюджет на Gipsy и Stadium, мы соглашаемся, только если они берут еще, например, «Известия Hall». Сегодня у нас есть общехолдинговые контракты с Pepsi и Bud. Gipsy будет официальным домом FIFA на чемпионате мира.
-Давайте немного поговорим об истории. Когда вы, Михаил, погрузились в клубную индустрию? Насколько я знаю, вы давно были знакомы с Алексеем Горобием (известный в 2000-ые клубный промоутер, создатель клуба «Дягилев» — Forbes)?
М. Д.: Алексея я знаю с середины 90-ых. Он, царство ему небесное, учился в строительном техникуме на Соколе, а у нас на Соколе была большая компания — фарцовщики, спортсмены… Мы одной компанией общались, дружили, выпивали, с девушками красивыми знакомились. Примерно, тогда же мы начали ходить в клубы — «Лис», «Пентхаус».
-К тому моменту, когда вы вложились в клуб «Рай» вы уже вышли из табачного бизнеса, продав его группе «Мегаполис»?
М. Д.: Нет, вышел я в конце 2007-го. А с идеей организовать клуб на Болотной набережной ко мне еще в 2005 году пришел мой старый друг и одноклассник Максим Горецкий вместе с господином Андреасом (Андреас Лобжанидзе — известный в 2000-ые клубный промоутер — Forbes).
-Вы были фактически первыми арендаторами на «Красном Октябре», открывшими московской публике эту территорию. Какие у вас сейчас отношения с основателями группы «Гута»?
М. Д.: С Юрием Гущиным я не знаком. А вот с Артёмом Владиславовичем Кузнецовым мы в хороших товарищеских отношениях, можем с ним и
Несмотря на кризис, в 2013 году творческий кластер «Красного Октября» всерьез опасался, что территория будет застроена. Сохраняются ли у «Гуты» планы по строительству?
М. Д.: Пока никто ничего не строит, но возможно, года через два при хорошем развитии событий в целом в стране, начнут.
А. Д.: Сейчас главная сложность в том, что нет такого рынка, который сможет «проглотить» такое количество элитных квартир от $10 000 и выше.
-А как начался ваш путь в клубный бизнес, Антон?
Когда я учился в МГИМО, увлёкся диджейством и по выходным работал в клубах, в том числе в «Шамбале» Алексея Горобия. Партнеры Горобия начали делать клуб «Сказка», куда позвали меня
-В эпоху путинского гламура «Рай» был центром притяжения чиновников и крупных бизнесменов. Не поступало предложений от этих людей о партнерстве?
М. Д.: Лет десять назад были такие предложения от людей из вашего списка: купить долю,
А. Д.: В нулевые были опыты, когда крупные бизнесмены входили в клубную индустрию. Дмитрий Мазепин был акционером одного клуба на Никольской улице (Pacha Moscow — Forbes), Михаил Прохоров и Алексей Горобий, кажется, пытались сделать
-Как вы распределяете между собой роли в холдинге?
А. Д.: Михаил больше занимается маркетинговыми и медийным вещами: общается с людьми и промоутерами. А я больше вовлечен в операционную деятельность, проверяю площадки с точки зрения того, как они работают. Один носит рояль, а другой на нём играет.
-Кроме вас в бизнесе есть другие партнеры?
М. Д.: Есть управляющие партнёры. Та же «Мельница», Максим Горецкий, про которого я говорил, партнеры в других заведениях. Но если мы с Антоном сложим наши персональные проценты, то у нас будет основной пакет.
А. Д.: У нас был достаточно длинный инвестиционный период на протяжении пяти лет. Мы взялись за большое количество новых проектов, у нас в разработке еще пара площадок, которые мы анонсируем. При этом мы понимаем, что ни времени, ни сил на все не хватает. Поэтому в
-В прошлом году вы провели первый электронный фестиваль «EPIZODE» во Вьетнаме. Почему именно Вьетнам?
М. Д.: Нам хотелось сделать
-Какой план по инвестициям и окупаемости?
А. Д.: Основные инвестиции — это первый сезон. Мы взяли в аренду большой пляж, построили три сцены, бар,
-Что еще у вас есть кроме музыкальных площадок?
А. Д.: В партнерстве с Аркадием Новиковым у нас есть порядка восьми ресторанов: сейчас открыта «Сыроварня» на Красном Октябре и «Валенок» на Цветном бульваре. Скоро запустим ещё шесть заведений. Ещё у нас есть сеть из 17 ресторанов «Тодасё». Плюс, в ТЦ «Варшавский» мы запускаем детский центр «Кидс Сити» по аналогии с «Кидзанией».
-Сколько человек посещают ваши заведения?
М. Д: Если не брать рестораны, только клубы — два миллиона человек в год.