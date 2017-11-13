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14:56 (мск), источник: Sputnik

Сум просел к доллару и евро и укрепился к рублю

Центральный банк Узбекистана с 14 ноября установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ЦБ: $ 59.1823   -0.10 € 68.9178   -0.06
Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Финансовый регулятор установил официальный курс в 9403 сума 14 тийинов за один евро.

Данные размещены на официальном сайте Центрального банка республики.

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Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей официальный курс евро вырос на 35,83 сума.

Доллар также подрос — на 1,67 сума, составив 8069 сумов 29 тийинов.

Курс российского рубля незначительно снизился — на 0,36 сума — и составил 136,26 сума.

После девальвации национальной валюты к доллару с 5 сентября сразу на 3889,65 сума (с 4210,35 до 8100 сумов) ЦБ продолжает устанавливать официальные курсы иностранных валют к суму раз в неделю для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей.

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