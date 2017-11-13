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15:43 (мск), источник: Prokazan.ru

«Будет пешеходный променад и сквер»: Метшин рассказал, как изменится пространство у Чаши

В Казани ожидается большая работа по благоустройству пространства около «Чаши». Об этом в ходе делового понедельника сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Источник: Prokazan.ru

 — Целый каскад изменений общественного пространства будет, начиная от станции метро «Козья Слобода», мимо «Татмедиа», большой пешеходный променад, большой сквер. С планами обязательно ознакомим, — сказал Метшин.

По его словам, уже до конца будет сделана дорога Бондаренко, которая соединит улицы С. Хакима и Чистопольскую. Также будет капитально отремонтирована улица Рабочая.

 — Весь благоустроенный каскад общественных пространств останется после чемпионата мира по футболу 2018 года жителям и гостям столицы, — добавил мэр.

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