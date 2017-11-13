«Будет пешеходный променад и сквер»: Метшин рассказал, как изменится пространство у Чаши

Источник: Prokazan.ru

— Целый каскад изменений общественного пространства будет, начиная от станции метро «Козья Слобода», мимо «Татмедиа», большой пешеходный променад, большой сквер. С планами обязательно ознакомим, — сказал Метшин.

По его словам, уже до конца будет сделана дорога Бондаренко, которая соединит улицы С. Хакима и Чистопольскую. Также будет капитально отремонтирована улица Рабочая.