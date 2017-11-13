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17:15 (мск), источник: РИАМО

Снос Ховринской больницы планируют начать в Москве до конца 2017 года

РИАМО — 13 ноя. Снос здания-долгостроя Ховринской больницы планируют начать в 2017 году, на его месте построят около 200 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев в рамках программы реновации, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Источник: РИА "Новости"

«До конца этого года мы планируем начать демонтаж конструкций старой Ховринской больницы. На этом участке планируется возвести около 200 тысяч квадратных метров жилых площадей для переселенцев по программе реновации», — сказал Бочкарев.

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Как следует из материалов адресно-инвестиционной программы города, демонтаж старых конструкций больницы будет стоить около 1 миллиарда рублей, а на возведение нового жилья будет выделено из бюджета еще порядка 18 миллиардов рублей.

Общая площадь двух зданий больницы — девятиэтажного и двухэтажного — превышает 53 тысячи квадратных метров. Суммарная площадь земельных участков составляет примерно 24 тысячи квадратных метров.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Срок реализации программы оценивается в 15−20 лет. В столице прошло голосование по программе реновации, большинство жителей поддержали программу. В список домов, которые подлежат реновации, вошли 5177 домов.

На месте заброшенной Ховринской больницы построят жилье
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29 сентября© Ньюстюб
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