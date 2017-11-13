Снос Ховринской больницы планируют начать в Москве до конца 2017 года

Источник: РИА "Новости"

«До конца этого года мы планируем начать демонтаж конструкций старой Ховринской больницы. На этом участке планируется возвести около 200 тысяч квадратных метров жилых площадей для переселенцев по программе реновации», — сказал Бочкарев.

Новость Недостройка Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»

Как следует из материалов адресно-инвестиционной программы города, демонтаж старых конструкций больницы будет стоить около 1 миллиарда рублей, а на возведение нового жилья будет выделено из бюджета еще порядка 18 миллиардов рублей.

Общая площадь двух зданий больницы — девятиэтажного и двухэтажного — превышает 53 тысячи квадратных метров. Суммарная площадь земельных участков составляет примерно 24 тысячи квадратных метров.