Снос Ховринской больницы планируют начать в Москве до конца 2017 года
РИАМО — 13 ноя. Снос
РИАМО — 13 ноя. Снос
«До конца этого года мы планируем начать демонтаж конструкций старой Ховринской больницы. На этом участке планируется возвести около 200 тысяч квадратных метров жилых площадей для переселенцев по программе реновации», — сказал Бочкарев.
Общая площадь двух зданий больницы — девятиэтажного и двухэтажного — превышает 53 тысячи квадратных метров. Суммарная площадь земельных участков составляет примерно 24 тысячи квадратных метров.
О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Срок реализации программы оценивается в 15−20 лет. В столице прошло голосование по программе реновации, большинство жителей поддержали программу. В список домов, которые подлежат реновации, вошли 5177 домов.