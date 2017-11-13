Сибирским крестьянам помогут вывезти зерно за границу
Заместитель министра сельского хозяйства России провел совещание в Новосибирске.
Заместитель министра сельского хозяйства России провел совещание в Новосибирске.
Федеральное правительство подготовило ряд мер производителей зерна. Ситуацию в отрасли обсудили сегодня в Новосибирске на выездном заседании оперативного штаба Минсельхоза РФ.
В России в этом году собран рекордный урожай зерновых — более 130 млн т. Такие показатели вызвали у сельхозпроизводителей опасения в том, что рынки будут затоварены, а закупочные цены окажутся очень низкими. Негативный настрой усугубился нехваткой вагонов для перевозки зерна. В сентябре и октябре в ряде регионов заявки на их поставку были выполнены лишь наполовину.
Сегодня в ходе совещания первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов дал поручение в кратчайшие сроки решить проблему перевозки. Вплоть до предоставления приоритета для регионов Сибири по поставкам вагонов. В первую очередь, речь идет об обеспечении экспорт. За рубеж регионы СФО отправят около 1 млн т зерна при общем объеме экспорта из РФ 45 млн т. Также сельхозпроизводители могут рассчитывать на компенсацию транспортных расходов. Субсидия составит 800 руб. за тонну груза.
«Сейчас операторы региона и федеральные операторы заявили или в сжатые сроки заявят о ценах и объемах своих закупок. Мы полагаем, что цены, которые будут заявлены, позволят аграриям Сибирского федерального округа продать свою продукцию без финансовых потерь. Более того, с минимальным уровнем маржинальности или рентабельности, которую они должны получить», — заявил Джамбулат Хатуов.
Перемещение больших объемов зерна осложняется нехваткой современных элеваторов. В региональном минсельхозе прогнозируют, что процесс вывоза зерна растянется на несколько месяцев.
«Ситуация несколько осложняется тем, что есть загруженность элеваторов. Не с каждого линейного элеватора, а у нас их 20, есть возможность дополнительно вести отгрузку. Но те решения, которые сегодня приняты, я уверен, будут выполнены и разгрузят ситуацию»
Проверить эффективность принятых мер в федеральном Минсельхозе планируют через месяц. В середине декабря в Новосибирске состоится еще одно выездное совещание по ситуации на зерновом рынке.