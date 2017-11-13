В ОЭЗ «Тольятти» начала работу фабрика по производству бумаги и картона

Это первое предприятие в Самарской области, ориентированное на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги и картона для гофроупаковки.

Уникальный для региона завод был построен в ОЭЗ за три года. Закладка первого камня в его фундамент состоялась в июне 2014 года. Строительство производства было завершено в конце прошлого года, после чего на предприятии стартовали пусконаладочные работы. ТБФ оснащена самым современным оборудованием, смонтированная линия полностью автоматизирована.

«Мы стали свидетелями запуска уникального для региона предприятия. Подобных производств в Самарской области еще не создавалось. Помимо того, что проект имеет большое значение для нашей экономики, он еще помогает решить вопросы, связанные с экологией нашего края. В перспективе компания “ТБФ” планирует занять до 3% российского рынка изготовления бумаги из макулатуры», — отметил врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Ежегодно на ТБФ будет перерабатываться до 45 тыс. т макулатуры, из которой будет производиться до 42 тыс. т бумаги для гофрирования и картона. Сырье для работы будет закупаться в первую очередь у местных предприятий, включая резидентов ОЭЗ. Первыми потребителями продукции станут также местные производители, впоследствии доставка будет осуществлять и в другие российские регионы.

«Мы запустили бумагоделательную машину — основу производственного комплекса. Впереди еще много дел: предусмотрено открытие собственных складских, логистических и ремонтных помещений. После запуска всех трех очередей фабрики, здесь будет работать 150 человек», — рассказал генеральный директор ООО «ТБФ» Артем Анташев.

ТБФ стала восьмым запущенным заводом в ОЭЗ «Тольятти» и третьим работающим предприятием на площадке из неавтомобильной отрасли.