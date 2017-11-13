Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Собчак считает, что Москва должна подчиняться Вашингтону
Почему грипп непобедим
Умер 37-летний замглавы "дочки" "Газпрома" Сергей Филь
Около резиденции Путина обрушился склон
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Усыпальница у Кремлевской стены
15:41 (мск), источник: Volga News

В ОЭЗ «Тольятти» начала работу фабрика по производству бумаги и картона

В особой экономической зоне «Тольятти» в тестовом режиме начала работать «Тольяттинская бумажная фабрика» (ТБФ), сообщил сайт областного правительства.

Это первое предприятие в Самарской области, ориентированное на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги и картона для гофроупаковки.

Уникальный для региона завод был построен в ОЭЗ за три года. Закладка первого камня в его фундамент состоялась в июне 2014 года. Строительство производства было завершено в конце прошлого года, после чего на предприятии стартовали пусконаладочные работы. ТБФ оснащена самым современным оборудованием, смонтированная линия полностью автоматизирована.

«Мы стали свидетелями запуска уникального для региона предприятия. Подобных производств в Самарской области еще не создавалось. Помимо того, что проект имеет большое значение для нашей экономики, он еще помогает решить вопросы, связанные с экологией нашего края. В перспективе компания “ТБФ” планирует занять до 3% российского рынка изготовления бумаги из макулатуры», — отметил врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Ежегодно на ТБФ будет перерабатываться до 45 тыс. т макулатуры, из которой будет производиться до 42 тыс. т бумаги для гофрирования и картона. Сырье для работы будет закупаться в первую очередь у местных предприятий, включая резидентов ОЭЗ. Первыми потребителями продукции станут также местные производители, впоследствии доставка будет осуществлять и в другие российские регионы.

«Мы запустили бумагоделательную машину — основу производственного комплекса. Впереди еще много дел: предусмотрено открытие собственных складских, логистических и ремонтных помещений. После запуска всех трех очередей фабрики, здесь будет работать 150 человек», — рассказал генеральный директор ООО «ТБФ» Артем Анташев.

ТБФ стала восьмым запущенным заводом в ОЭЗ «Тольятти» и третьим работающим предприятием на площадке из неавтомобильной отрасли.

«Тольяттинская бумажная фабрика» — это проект, который будет способствовать развитию дальнейшей технологической кооперации между нашими резидентами. И это результат, который также очень важен для нас, — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ “Тольятти” Сергей Федоров. — Я поздравляю команду “ТБФ” и всех участников проекта с этим значимым событием, с запуском нового завода. Я желаю компании процветания и выполнения всех намеченных планов».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Самаре на ребенка напала рысь
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
В Госдуме открылся супермаркет
Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск
При обрушении на стройке в Саранске погибли два человека
Спорт
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ «Витязь» испытает новичков в матче с «Сочи», а минчане уступят «Ак Барсу»
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь