Оператор ростовских трамваев полностью погасил задолженность за электроэнергию

Оператор ростовских трамваев МУП «РТК» полностью погасил задолженность за электроэнергию перед гарантирующим поставщиком ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Ее объем был накоплен за 5 просроченных периодов оплаты. В связи с этим, рассказали в компании, запланированное на 16 ноября ограничение электроэнергии было отменено.

«Переговоры по вопросу погашения задолженности велись с руководством “РТК” с привлечением администрации города Ростова-на-Дону с октября 2016 года. Учитывая социальную значимость вопроса, гарантирующий поставщик неоднократно шел на уступки предприятию, давая время и возможность заинтересованным сторонам изыскать необходимое финансирование», — рассказали в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».