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16:30 (мск), источник: Деловое сообщество

Оператор ростовских трамваев полностью погасил задолженность за электроэнергию

Гарантирующий поставщик получил платеж в размере 29,3 млн рублей.

Оператор ростовских трамваев МУП «РТК» полностью погасил задолженность за электроэнергию перед гарантирующим поставщиком ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Ее объем был накоплен за 5 просроченных периодов оплаты. В связи с этим, рассказали в компании, запланированное на 16 ноября ограничение электроэнергии было отменено.

«Переговоры по вопросу погашения задолженности велись с руководством “РТК” с привлечением администрации города Ростова-на-Дону с октября 2016 года. Учитывая социальную значимость вопроса, гарантирующий поставщик неоднократно шел на уступки предприятию, давая время и возможность заинтересованным сторонам изыскать необходимое финансирование», — рассказали в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Напомним, в трамвайном депо объясняли нарушение графика погашения задолженности снижением денежных сборов в связи с реконструкцией улицы Станиславского. Ранее в департаменте транспорта сообщали, что долги возникли из-за снижения пассажиропотока в 2016 году и потери рейсов из-за ремонта путей на улице 14-я линия, закрытии маршрутов в праздничные дни, проведение аварийных работ из-за порывов водоводов и подтопления трамвайного полотна. Летом поставщик распространил информацию, что 12 июля прекратит подачу электроэнергии МУП «Ростовская транспортная компания» в связи с долгом более 29 млн рублей за 5 месяцев. При этом в случае отключения в городе бы остановились и троллейбусы, питание которых также ведется через сеть МУП «РТК».

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