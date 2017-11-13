Оператор ростовских трамваев полностью погасил задолженность за электроэнергию
Гарантирующий поставщик получил платеж в размере 29,3 млн рублей.
Гарантирующий поставщик получил платеж в размере 29,3 млн рублей.
Оператор ростовских трамваев МУП «РТК» полностью погасил задолженность за электроэнергию перед гарантирующим поставщиком ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Ее объем был накоплен за 5 просроченных периодов оплаты. В связи с этим, рассказали в компании, запланированное на 16 ноября ограничение электроэнергии было отменено.
«Переговоры по вопросу погашения задолженности велись с руководством “РТК” с привлечением администрации города
Напомним, в трамвайном депо объясняли нарушение графика погашения задолженности снижением денежных сборов в связи с реконструкцией улицы Станиславского. Ранее в департаменте транспорта сообщали, что долги возникли