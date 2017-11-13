Почти половина муниципальных предприятий Нижнего Новгорода может обанкротиться

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По словам Егоровой, банкротами в ближайшее время могут стать такие предприятия, как «Городская управляющая Компания», содержащая ветхие дома города, «Коммунальное хозяйство», «РЭД Автозаводского района» ремонтирующее дороги, «Нижегородские бани», «Инженерные сети», «Дорожник». а также транспортные предприятия — «Нижегородпассажиравтотранс» и «Нижегородэлектротранс».

Кроме того, убыточными по итогам прошедшего времени 2017 года оказались дворец бракосочетания Автозаводского района и МП «Нижегородское метро». Однако им банкротство не грозит.