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17:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почти половина муниципальных предприятий Нижнего Новгорода может обанкротиться

Как сообщила в ходе заседания комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству директор департамента экономразвития Ирина Егорова, 8 из 18 муниципальных предприятий постоянно терпят убытки.

Источник: Reuters

По словам Егоровой, банкротами в ближайшее время могут стать такие предприятия, как «Городская управляющая Компания», содержащая ветхие дома города, «Коммунальное хозяйство», «РЭД Автозаводского района» ремонтирующее дороги, «Нижегородские бани», «Инженерные сети», «Дорожник». а также транспортные предприятия — «Нижегородпассажиравтотранс» и «Нижегородэлектротранс».

Кроме того, убыточными по итогам прошедшего времени 2017 года оказались дворец бракосочетания Автозаводского района и МП «Нижегородское метро». Однако им банкротство не грозит.

Ранее сообщалось, что большая часть муниципальных предприятий Нижнего Новгорода закончила 2016 год с убытками.

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