В Госдуме предложили отказаться от бытового газа в новостройках

«Законопроектом предусматривается дополнение ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” новой статьей, запрещающей проектирование многоквартирных домов, предусматривающих возможность применения (использования) сжиженного углеводородного и природного газа в жилых помещениях таких многоквартирных домов», — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, проект закона разработан в целях снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций при использовании газа в быту собственниками и пользователями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах.

По словам авторов, проект закона разработан в целях снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций при использовании газа в быту собственниками и пользователями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В совершении преступления, предусмотренного частью 105 УК РФ «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», обвиняется жилец дома Александр Копытов.