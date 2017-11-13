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17:38 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили отказаться от бытового газа в новостройках

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, запрещающий проектирование многоквартирных домов, в которых используется газ в жилых помещениях, следует из базы данных нижней палаты российского парламента.

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«Законопроектом предусматривается дополнение ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” новой статьей, запрещающей проектирование многоквартирных домов, предусматривающих возможность применения (использования) сжиженного углеводородного и природного газа в жилых помещениях таких многоквартирных домов», — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, проект закона разработан в целях снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций при использовании газа в быту собственниками и пользователями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В совершении преступления, предусмотренного частью 105 УК РФ «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», обвиняется жилец дома Александр Копытов.

Справка
Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов из-за взрыва газа — в справке «Ъ».

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