Станции сортировки мусора появятся на свердловских полигонах ТКО

Источник: УралИнформБюро

Сотни станций по сортировке мусора появятся на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) Свердловской области. Об этом 13 ноября заявил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, передает «Уралинформбюро».

Он подчеркнул, что речь идет о полигонах, не вошедших в Единый государственный реестр размещения отходов: «В Свердловской области около 400 полигонов ТКО, в Единый государственный реестр размещения отходов включено 38 полигонов. Одно из требований включения — размещение вне населенного пункта».

Глава ведомства заявил, что никакой трагедии в этом нет, поскольку оставшиеся полигоны будут использованы как станции перегрузки, станции сортировки и станции временного хранения ТКО.

Он также добавил, что в 2018 году в регионе появятся три региональных оператора, которые займутся вывозом и переработкой твердых бытовых отходов. При этом новая «мусорная» схема, разработанная министерством энергетики и ЖКХ области, может повлечь рост коммунальных тарифов для свердловчан.