Станции сортировки мусора появятся на свердловских полигонах ТКО
Не вошедших в госреестр.
Не вошедших в госреестр.
Сотни станций по сортировке мусора появятся на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) Свердловской области. Об этом 13 ноября заявил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, передает «Уралинформбюро».
Он подчеркнул, что речь идет о полигонах, не вошедших в Единый государственный реестр размещения отходов: «В Свердловской области около 400 полигонов ТКО, в Единый государственный реестр размещения отходов включено 38 полигонов. Одно из требований включения — размещение вне населенного пункта».
Глава ведомства заявил, что никакой трагедии в этом нет, поскольку оставшиеся полигоны будут использованы как станции перегрузки, станции сортировки и станции временного хранения ТКО.
Он также добавил, что в 2018 году в регионе появятся три региональных оператора, которые займутся вывозом и переработкой твердых бытовых отходов. При этом новая «мусорная» схема, разработанная министерством энергетики и ЖКХ области, может повлечь рост коммунальных тарифов для свердловчан.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», с 2018 года на Среднем Урале будет внедряться сортировка мусора. Управляющие компании обяжут разместить на своих мусорных площадках контейнеры различного цвета для сортировки отходов.