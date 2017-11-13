Города Крыма опередили Москву и Питер по недоступности квартир для местных жителей
Города Крыма по стоимости жилья в России «задних не пасут». Обогнали в этом плане Москву и
Города Крыма по стоимости жилья в России «задних не пасут». Обогнали в этом плане Москву и
Покупка квартиры, говорят эксперты, для жителей полуострова — задача не одного года. Выяснилось, что дольше всего будут копить жители Севастополя — целых 15 лет. Такой результат получился оттого, что зарплаты в городе невелики — 26 173 рубля в месяц, а цены на квартиры высокие за счёт интереса к приморской недвижимости покупателей из других российских регионов. На остальном полуострове ситуация такая же. Средний крымчанин будет копить на жильё 14 лет, — озвучивает Крыминформ результаты исследования федерального портала «Мир квартир».
Далее по недоступности жилья следуют
О рынке недвижимости Крыма и Севастополя, ценах и перспективах — здесь.