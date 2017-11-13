Города Крыма опередили Москву и Питер по недоступности квартир для местных жителей

Источник: КрымPress

Покупка квартиры, говорят эксперты, для жителей полуострова — задача не одного года. Выяснилось, что дольше всего будут копить жители Севастополя — целых 15 лет. Такой результат получился оттого, что зарплаты в городе невелики — 26 173 рубля в месяц, а цены на квартиры высокие за счёт интереса к приморской недвижимости покупателей из других российских регионов. На остальном полуострове ситуация такая же. Средний крымчанин будет копить на жильё 14 лет, — озвучивает Крыминформ результаты исследования федерального портала «Мир квартир».

Далее по недоступности жилья следуют Санкт-Петербург и Москва. Жители столицы вынуждены в среднем откладывать зарплату 13,6 лет, петербуржцы — 12. Топ-5 самой недоступной недвижимости в стране замыкает Краснодарский край, где год назад надо было откладывать деньги 11 лет, а теперь — 10. Самое доступное жильё в России находится в Сибири, на Дальнем Востоке и Севере. Например, жителю Магаданской области нужно всего два года, чтобы купить среднюю по меркам региона квартиру.