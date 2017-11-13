Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Почему грипп непобедим
«Черный» Pirelli: Наоми Кэмпбелл в календаре 30 лет назад (фото)
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Киев потребует у NYT перерисовать карту с российским Крымом
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«12 лет за спиной»: Лорак поведала об отношениях с мужем
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила диагноз
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
17:14 (мск), источник: КрымPress

Города Крыма опередили Москву и Питер по недоступности квартир для местных жителей

Города Крыма по стоимости жилья в России «задних не пасут». Обогнали в этом плане Москву и Санкт-Петербург. Причём такая ситуация в основном отражается на самих крымчанах и севастопольцах, для которых цены на местную недвижимость практически неподъёмны.

Источник: КрымPress

Покупка квартиры, говорят эксперты, для жителей полуострова — задача не одного года. Выяснилось, что дольше всего будут копить жители Севастополя — целых 15 лет. Такой результат получился оттого, что зарплаты в городе невелики — 26 173 рубля в месяц, а цены на квартиры высокие за счёт интереса к приморской недвижимости покупателей из других российских регионов. На остальном полуострове ситуация такая же. Средний крымчанин будет копить на жильё 14 лет, — озвучивает Крыминформ результаты исследования федерального портала «Мир квартир».

Далее по недоступности жилья следуют Санкт-Петербург и Москва. Жители столицы вынуждены в среднем откладывать зарплату 13,6 лет, петербуржцы — 12. Топ-5 самой недоступной недвижимости в стране замыкает Краснодарский край, где год назад надо было откладывать деньги 11 лет, а теперь — 10. Самое доступное жильё в России находится в Сибири, на Дальнем Востоке и Севере. Например, жителю Магаданской области нужно всего два года, чтобы купить среднюю по меркам региона квартиру.

О рынке недвижимости Крыма и Севастополя, ценах и перспективах — здесь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жилищное строительство в Крыму ожидает «взрывное развитие»
МОК предъявил Зайцевой обвинения в манипуляциях с пробами
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
В Думе предложили запретить проводить газ в новостройках
На Солнце исчезли пятна
Как поменять профессию после сорока
В Госдуме открылся супермаркет
Спорт
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании После поражения от Аргентины сборная России попробует обыграть испанцев в Петербурге
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь