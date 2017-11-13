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17:00 (мск), источник: Volga News

Администрация города представила отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев

В понедельник, 13 ноября, на оперативном совещании в администрации Самары руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова представила доклад об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2017 года.

Источник: Reuters

Татьяна Офицерова доложила, что на 1 октября 2017 года Самарской городской думой было принято 10 решений о внесении изменений в бюджет города. Поправки связаны с поступлением в казну средств из вышестоящих бюджетов, на общую сумму 12,2 млрд рублей.

Также изменения принимались с учетом налоговых и неналоговых поступлений и средств финансирования дефицита бюджета. В результате за отчетный период доходы бюджета увеличились на 12,4 млрд рублей.

Что касается расходов, то на 1 октября они составили 17,9 млрд рублей. Наибольшая часть средств направлена на образование, национальную экономику, дорожное хозяйство и ЖКХ.

В том числе произведено финансирование муниципальных программ в размере 10,7 млрд руб., расходы на заработную плату — 7,7 млрд руб., на содержание муниципального имущества 2,7 млрд рублей. В дальнейшем отчет будет направлен в городскую думу на рассмотрение.

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