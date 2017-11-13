Администрация города представила отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев

Татьяна Офицерова доложила, что на 1 октября 2017 года Самарской городской думой было принято 10 решений о внесении изменений в бюджет города. Поправки связаны с поступлением в казну средств из вышестоящих бюджетов, на общую сумму 12,2 млрд рублей.
Также изменения принимались с учетом налоговых и неналоговых поступлений и средств финансирования дефицита бюджета. В результате за отчетный период доходы бюджета увеличились на 12,4 млрд рублей.
Что касается расходов, то на 1 октября они составили 17,9 млрд рублей. Наибольшая часть средств направлена на образование, национальную экономику, дорожное хозяйство и ЖКХ.
В том числе произведено финансирование муниципальных программ в размере 10,7 млрд руб., расходы на заработную плату — 7,7 млрд руб., на содержание муниципального имущества 2,7 млрд рублей. В дальнейшем отчет будет направлен в городскую думу на рассмотрение.