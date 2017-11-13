Администрация города представила отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев

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Татьяна Офицерова доложила, что на 1 октября 2017 года Самарской городской думой было принято 10 решений о внесении изменений в бюджет города. Поправки связаны с поступлением в казну средств из вышестоящих бюджетов, на общую сумму 12,2 млрд рублей.

Также изменения принимались с учетом налоговых и неналоговых поступлений и средств финансирования дефицита бюджета. В результате за отчетный период доходы бюджета увеличились на 12,4 млрд рублей.

Что касается расходов, то на 1 октября они составили 17,9 млрд рублей. Наибольшая часть средств направлена на образование, национальную экономику, дорожное хозяйство и ЖКХ.