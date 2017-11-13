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17:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация установила тариф на предоставление одного автобуса в аренду в 309 рублей

Нижегородская администрация установила тариф на предоставление одного автобуса «в аренду без экипажа» в 309 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Нижнего Новгорода 13 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Постановление «Об установлении тарифов на услуги от прочей деятельности, оказываемые муниципальным предприятием «Нижгортранс» подписано и.о. сити-менеджера Наталией Казачковой 10 ноября 2017 года. Так, на технический осмотр одного автобуса на автостанции «Канавинская» администрация установила тариф в 55,24 рублей.

За услуги по предоставлению одного автобуса «в аренду без экипажа» марки ЛиАЗ-529360 «Нижегортранс» будет брать 308,78 рублей в сутки.

Напомним, что МП «Нижегородская городская транспортная компания» создана в июле 2017 года. Уставный капитал — 46,5 млн рублей. Учредитель — город Нижний Новгород. Гендиректором нового МП является замдиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) Александр Хватов. В распоряжение предприятия 150 новых автобусов, которые администрация приобрела в 2017 году.

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