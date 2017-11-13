Нижегородская администрация установила тариф на предоставление одного автобуса в аренду в 309 рублей

Постановление «Об установлении тарифов на услуги от прочей деятельности, оказываемые муниципальным предприятием «Нижгортранс» подписано и.о. сити-менеджера Наталией Казачковой 10 ноября 2017 года. Так, на технический осмотр одного автобуса на автостанции «Канавинская» администрация установила тариф в 55,24 рублей.
За услуги по предоставлению одного автобуса «в аренду без экипажа» марки ЛиАЗ-529360 «Нижегортранс» будет брать 308,78 рублей в сутки.
Напомним, что МП «Нижегородская городская транспортная компания» создана в июле 2017 года. Уставный капитал — 46,5 млн рублей. Учредитель — город Нижний Новгород. Гендиректором нового МП является замдиректора МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) Александр Хватов. В распоряжение предприятия 150 новых автобусов, которые администрация приобрела в 2017 году.