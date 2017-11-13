6 млрд рублей планируется выделить на проект по ликвидации отходов Байкальского ЦБК

Правительство РФ выделит на проект по рекультивации 79%, бюджет Иркутской области финансирует 21%, рассказал руководитель инновационно-технического центра ИРНИТУ Виктор Кондратьев на общественных слушаниях по проекту ликвидации отходов БЦБК в Байкальске сегодня, 13 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Благодаря проекту будет создано 497 рабочих мест для жителей Байкальска (максимальное число человек в смену — 180).
«Объем переработки отходов составляет 3,5 млн кубометра шлам-лигнина. Сейчас проект рассчитан до 2020 года, но мы будем ходатайствовать о продлении реализации программы по рекультивации отходов комбината до 2022 года, таким образом срок проекта составит 3−5 лет. Также я хочу заметить, что мы не боимся каких-либо корректировок проекта, более того, мы сами занимаемся в настоящее время поиском новых дополнительных решений по данной программе. Если в дальнейшем будут предложены варианты более оптимальной формы переработки отходов, то все они обязательно будут внесены в проект и подлежат обсуждению», — рассказал Виктор Кондратьев.
Реализацией проекта, который разработала «Росгеология» совместно с ИРНИТУ, займется структурное подразделение госкомпании «Иркутскгеофизика». Она знакома с проблемами БЦБК уже более 15 лет.
Проект рекультивации отходов (шлам-лигнина) Байкальского целлюлозно-бумажного комбината одобрили на публичных слушаниях сегодня, 13 ноября. Кроме того, большинство участников мероприятия проголосовали за создание рабочей группы, которая будет заниматься поиском, мониторингом, анализом, вновь поступающих предложений по ликвидации шлам-лигнина.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил «Росгеологию» исполнителем по ликвидации отходов Байкальского ЦБК. Предприятие обладают успешным опытом по ликвидации накопленного экологического ущерба в наиболее сложных природно-климатических условиях.