6 млрд рублей планируется выделить на проект по ликвидации отходов Байкальского ЦБК

«Объем переработки отходов составляет 3,5 млн кубометра шлам-лигнина. Сейчас проект рассчитан до 2020 года, но мы будем ходатайствовать о продлении реализации программы по рекультивации отходов комбината до 2022 года, таким образом срок проекта составит 3−5 лет. Также я хочу заметить, что мы не боимся каких-либо корректировок проекта, более того, мы сами занимаемся в настоящее время поиском новых дополнительных решений по данной программе. Если в дальнейшем будут предложены варианты более оптимальной формы переработки отходов, то все они обязательно будут внесены в проект и подлежат обсуждению», — рассказал Виктор Кондратьев.