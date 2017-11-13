Власти возобновили работу по созданию воронежской ОЭЗ

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Воронежские власти возобновили работу по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа на базе индустриального парка «Масловский» в Новоусманском районе. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-центре облправительства в понедельник, 13 ноября. Работу возобновили после внесения изменений в федеральное законодательство.

Департамент экономического развития региона подготавливает обновлённый пакет документов к заявке на создание ОЭЗ. Его планируют передать в Минэкономразвития РФ в конце ноября-начале декабря 2017 года.

— Существенное изменение параметров создаваемой особой экономической зоны не предполагается — размещение ОЭЗ так же планируется на территории Новоусманского района на площади 220 га, в южной части индустриального парка «Масловский». Вместе с тем, заявка на формирование особой экономической зоны будет сформирована с учетом изменившегося состава резидентов, следовательно, будет изменён объём частных инвестиций. Кроме того, в соответствии с новыми требованиями заявка будет дополнена проектом планировки территории особой экономической зоны, — пояснили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-центре правительства региона.

Власти региона пригласили инвесторов стать резидентами воронежской ОЭЗ. Потенциальных участников ждут различные налоговые и таможенные льготы и преференции, сообщается на инвестиционном портале Воронежской области. В частности, резиденты освобождаются от уплаты налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет, налога на имущество и транспортного налога.

Вместе с тем, у резидентов появляется возможность применения ускоренной амортизации — дополнительного списания расходов на приобретение оборудования и производственных активов. Помимо этого, на территории ОЭЗ будет действовать режим свободной таможенной зоны, в соответствии с которым НДС на ввозимые иностранные товары составит 0% и будет отменена ввозная пошлина.

Подать заявку на размещение в ОЭЗ, а также получить дополнительную информацию, можно в Агентстве по инвестициям и стратегическим проектам по телефону 212 70 14 или по номеру круглосуточной «горячей» линии для инвесторов 8 961 109 55 50, либо по электронной почте MKuzmenkova@govvrn.ru.

Власти Воронежской области заявили об идее создания ОЭЗ в июне 2015 года. Запустить её на базе индустриального парка планировали в 2016 году, однако тогда правительство приостановило создание новых особых экономических зон, в том числе и воронежской, чтобы внести поправки в законодательную базу по созданию и функционированию ОЭЗ в России.

В октябре прошлого года комитет Совета Федерации предложил Минэкономразвития направить на софинансирование строительства объектов воронежской экономической зоны 1,23 млрд рублей в 2017 году.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) — ограниченная территория в регионах, с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных или иностранных предпринимателей. ОЭЗ создаётся на 49 лет. Всего в России действуют шесть промышленных ОЭЗ: «Липецк», «Тольятти», «Алабуга» (Татарстан), «Моглино» (Псковская область), «Людиново» (Калужская область) и «Титановая долина» (Свердловская область).