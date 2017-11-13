Просроченная кредиторская задолженность в Воронежской области снизилась в 4 раза

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в 3,7 раза сократилась просроченная задолженность по контрактам, заключенным органами исполнительной власти и местного самоуправления с хозяйствующими субъектами. По состоянию на 1 ноября 2017 года сумма составила 60,4 млн рублей, сообщила руководитель областного департамента финансов Надежда Сафонова на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 13 ноября.

Для муниципальных бюджетов возникновение кредиторской задолженности, носящей краткосрочный характер, часто связано с плохой работой органов местного самоуправления с налогоплательщиками. Властям и сотрудникам прокуратуры удалось совместными усилиями достичь положительной динамики в расчетах с поставщиками и подрядчиками. В регионе прошли совещания с участием представителей областной прокуратуры, территориального фонда ОМС, исполнительных органов власти, муниципальных районов и учреждений с наибольшим объемом просроченных обязательств по исполненным контрактам.

Просроченная задолженность учреждений, которые подчиняются департаменту здравоохранения Воронежской области, за последних три месяца 2017 года снизилась на 71,1 млн рублей, сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Александр Щукин.