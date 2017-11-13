Кондратьев рассказал о роли кубанских производителей в напугавшем США крупном урожае зерновых

Краснодар. 13 нояб. — Новая Кубань. Глава Краснодарского края прокомментировал журналистам рекордный урожай зерновых в России. По словам Вениамина Кондратьева, Кубань внесла заметный вклад в это достижение.

— Краснодарский край внес весомый вклад в крупный урожай зерновых в России, которым так напуганы американские фермеры. Регион собрал действительно рекордный урожай. Подчеркну, что такие показатели еще пять лет назад были просто невозможны. Но мы двигаемся вперед, совершенствуем технологии, и что самое главное — отдаем предпочтение отечественной селекции, — цитирует губернатора пресс-служба краевой администрации.

Кондратьев добавил, что наш регион может с уверенностью считаться гарантом продовольственной безопасности страны и ее житницей. Также глава края отметил, что Кубань может гордиться своими селекционерами, благодаря которым первоклассные рис и пшеница у нас отечественного производства.

Напомним, по словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева в России в этом году собрали рекордных урожай зерновых (130 млн тонн). Кубанские аграрии, в свою очередь, повторили свой прошлогодний рекорд, собрав 14,7 млн тонн зерновых в бункерном весе.