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17:28 (мск), источник: Новая Кубань

Кондратьев рассказал о роли кубанских производителей в напугавшем США крупном урожае зерновых

Губернатор назвал регион гарантом продовольственной безопасности России.

Краснодар. 13 нояб. — Новая Кубань. Глава Краснодарского края прокомментировал журналистам рекордный урожай зерновых в России. По словам Вениамина Кондратьева, Кубань внесла заметный вклад в это достижение.

— Краснодарский край внес весомый вклад в крупный урожай зерновых в России, которым так напуганы американские фермеры. Регион собрал действительно рекордный урожай. Подчеркну, что такие показатели еще пять лет назад были просто невозможны. Но мы двигаемся вперед, совершенствуем технологии, и что самое главное — отдаем предпочтение отечественной селекции, — цитирует губернатора пресс-служба краевой администрации.

Кондратьев добавил, что наш регион может с уверенностью считаться гарантом продовольственной безопасности страны и ее житницей. Также глава края отметил, что Кубань может гордиться своими селекционерами, благодаря которым первоклассные рис и пшеница у нас отечественного производства.

Напомним, по словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева в России в этом году собрали рекордных урожай зерновых (130 млн тонн). Кубанские аграрии, в свою очередь, повторили свой прошлогодний рекорд, собрав 14,7 млн тонн зерновых в бункерном весе.

В 2015—2016 сельхозгоду Россия экспортировала 24,6 млн тонн пшеницы, став мировым лидером по этому показателю. Как пишет газета The Wall Street Journal, на рынках наблюдается падение цен на американскую пшеницу, США закрывают торговое представительство Пшеничной ассоциации в Египте из-за большого урожая зерновых в России.

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Кондратьев рассказал о роли кубанских производителей в напугавшем США крупном урожае зерновых
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